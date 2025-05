El Banco de la República sorprendió con su decisión de tasas de interés. ¿Por qué las bajó?

¿Cuáles fueron las razones detrás de la decisión de reducir las tasas? Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, destacó cuatro factores clave que impulsaron esta determinación. El primero, en marzo, el dato de inflación mostró una reducción significativa con respecto a febrero y a los meses anteriores, habiéndose ubicado en 5,2 por ciento y acercándose al 5,3 por ciento. El segundo, la inflación básica se situó en 4,8 por ciento, mientras que en los últimos meses del año pasado superaba el 5,3 por ciento. El tercero, las expectativas de inflación derivadas del mercado de deuda pública registraron una disminución notable. Y el cuarto, en las últimas semanas, la tasa de cambio ha mostrado una tendencia hacia la estabilidad tras una depreciación significativa que ocurrió tanto al cierre del año pasado como hacia finales de marzo del presente año. Pero el gerente del Emisor subrayó otro tema. “Cuando dijimos el mes pasado que consideramos prudente por mayoría no mover la tasa, no dijimos que el escenario fuera no volverla a mover nunca. No la movíamos en ese momento porque queríamos esperar mayor información sobre eventuales riesgos y posibilidades de que esos riesgos pusieran en peligro la senda de desinflación que estábamos previendo, donde ya se hablaba de que el cumplimiento del 3 por ciento se daría hacia finales del año 2026. Lo que se está haciendo en este momento es perfectamente consistente con esa espera”.