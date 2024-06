En alianza con EE. UU., Grupo Energía Bogotá lanzó millonarias becas en educación para transición energética y cambio climático

El Grupo Energía Bogotá (GEB), en alianza con el gobierno de Estados Unidos y la Fundación Santo Domingo, anunciaron este viernes a los 16 equipos ganadores de las becas del programa ‘100K Strong CLIMA’, que tiene como objetivo fortalecer la educación en áreas relacionadas con la transición energética y el cambio climático mediante programas de intercambios e investigación entre Colombia y EE. UU., para lo cual el GEB aportó 250 mil dólares.

La convocatoria se destaca por ser la de mayor inversión desde el sector privado y la primera ocasión en que donantes privados apoyan una convocatoria 100K Strong entre EE.UU. y Colombia.

El anuncio de los beneficiarios estuvo a cargo del encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, el director de Sostenibilidad del GEB, Eduardo Uribe, y directivos de la Fundación Santo Domingo y del proyecto Cacao para el Desarrollo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Los ganadores son Instituciones de Educación Superior colombianas que, en alianza con universidades de EE.UU., implementarán programas de investigación e intercambio docente y estudiantil para abordar los desafíos y oportunidades de la transición energética y el cambio climático.

Cada equipo recibirá un financiamiento entre US$ 27 mil y US$ 50 mil para implementar los programas durante el año académico 2024-2025.

“En el Grupo Energía Bogotá tenemos claro que la transición energética, más que tecnología, necesita personas preparadas y capaces de abordar los retos y oportunidades que esta trae en Colombia. Por eso, nos hemos adherido a la iniciativa 100KCLIMA, una alianza para expandir la educación bilateral entre Colombia y Estados Unidos y seguir aportando a que el país cuente con los profesionales que liderarán la transformación energética y de los territorios”, aseguró Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá.

Juan Ricardo Ortega | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

El programa 100K Strong CLIMA representa la mayor alianza de cooperación educativa en el hemisferio occidental. Además del GEB, participan la Fundación Santo Domingo, el programa Cacao para el Desarrollo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Partners of the Americas, y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU.

“El compromiso con la sostenibilidad del Grupo Energía Bogotá se materializa a través de este tipo de iniciativas. Nuestra intención es movilizar más convocatorias de este programa, en las que podamos atraer más empresas para crear alianzas cada vez más grandes desde el sector empresarial que aporten a la educación, la innovación para la solución de retos ambientales y del sector energético en Colombia”, afirmó Eduardo Uribe.

El Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas (100K) es una iniciativa que surge de la colaboración público-privada entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las embajadas de los Estados Unidos y Partners of the Américas.

El proyecto tiene como objetivo fomentar la innovación y los intercambios inclusivos entre estudiantes y profesores de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. En total se han llevado a cabo más de 35 convocatorias en un período de 10 años.

Los ganadores

Corporación Universitaria Minuto de Dios (Colombia) y The University of Texas Rio Grande Valley (U.S.)

Transferencia de Conocimientos y Habilidades a Estudiantes y Profesores para Promover la Transición Empresarial y la Asociatividad en la Producción Sostenible en Colombia y Estados Unidos

Universidad EAFIT (Colombia) y Fayetteville State University (U.S.)

Aprendizaje-Servicio para Cultivar la Sostenibilidad: Un Programa de Intercambio Universitario entre EE.UU. y Colombia

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – Centro para la Formación Cafetera Manizales (Colombia) y East Carolina University (U.S.)

Fomentar el conocimiento y las experiencias de intercambio internacional relacionadas con los recursos hídricos y la energía renovable aplicados a la adaptación y mitigación del cambio climático con estrategias de sostenibilidad.

Universidad del Norte (Colombia) y The Pennsylvania State University (U.S.)

Iniciativa Horizonte Verde Pensilvania-Colombia: Asociación de educación en energía sostenible entre Estados Unidos y Colombia.

Universidad Autónoma de Occidente (Colombia) y SUNY College of Environmental Science and Forestry (ESF) (U.S.)

Comunicando transiciones rurales justas en las Américas.

Universidad Católica de Colombia (Colombia) y University of Texas at Arlington (U.S.)

Mejorar la alfabetización mediática para combatir el cambio climático: utilizar datos para contrarrestar la desinformación.

Universidad de La Sabana (Colombia), Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) y University of Texas at San Antonio (U.S.)

Construyendo Soluciones: Un intercambio de aprendizaje experiencial sobre el agua y el cambio climático en las comunidades locales.

Universidad de La Salle (Colombia), Universidad Internacional del Trópico Americano (Colombia) y University of California, Davis (U.S.)

Diversificando el Paisaje del Cacao: Transferencia de conocimiento y tecnología para la acción climática y la agroecología para contribuir al sistema alimentario en Colombia – 2024.

Universidad de Manizales (Colombia) y University of Wisconsin-Madison (U.S.)

Procesamiento de residuos agrícolas con fines comerciales a través del diseño colaborativo de subproductos.

Las becas serán para educación en energética exitosa y cambio climático | Foto: Getty Images

Universidad de Manizales (Colombia), California State University, Northridge (U.S.)

Infraestructura geoespacial (SIG y base web) para el manejo sostenible de plantaciones de cacao y cultivos asociados bajo el cambio climático.

Universidad EIA (Colombia) y University of California, Los Angeles (U.S.)

Fomento de las comunidades de energía renovable: Un programa de colaboración dirigido por estudiantes y basado en proyectos entre la Universidad EIA y UCLA.

Universidad Icesi (Colombia), Purdue University (U.S.)Universidad EAFIT (Colombia) y Universidad de Ibagué (Colombia)

Desarrollo de la cadena de valor de los bioinsumos y su análisis tecno-económico (TEA) sobre cosecha y cultivo para apoyar la circularidad en los pequeños productores de cacao colombianos (COCOA-TEA).

Universidad Icesi (Colombia) y University of Florida (U.S.)

Estudio de la eficacia ecológica en diversas etapas (SEEDS) de la cadena de valor del chile.

Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá (Colombia), University of California, Davis (U.S.)

Cacao Opciones Capaces para Problemas Agrícolas Comunes (COCOA).

Universidad Santo Tomás Villavicencio (Colombia) y University of Texas at El Paso (U.S.)

Silvicultura – Agua y Cambio Climático: Estudio en el extranjero en la Orinoquía Piamonte para la mitigación del cambio climático (O-WACC)

Universidad Industrial de Santander (Colombia), Universidad de la Sabana (Colombia) y University of Delaware (U.S.)