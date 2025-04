Inteligencia artificial: ¿Amenaza o aliada? Así está transformando la educación en el país

“¿Qué problemas he visto en Colombia? Que la gente habla de inteligencia artificial, pero ni siquiera sabe qué es o para qué la va a usar. No tienen ni idea, algunos piensan que es solo para hacer muñequitos… Y no, la inteligencia artificial simplemente es un proceso computacional que emula el pensamiento humano. Es decir, yo puedo lograr que un cerebro artificial me desarrolle cualquier área de conocimiento humano”, explica este creador de productos de IA, quien habló del tema en 2010 en Colombia y lo tildaron de loco.