La despachada de Petro contra su exministro José Antonio Ocampo, por el nombramiento de codirectora del Banco de la República

El mandatario manifestó que la situación difícil de las finanzas públicas “no se debe a la economía que va muy bien, no se debe al recorte a la mitad de la reforma tributaria que aprobamos con el Congreso, ni a la falta de la ley de financiación que saboteó el Congreso. El problema fue antes y no es una caída del recaudo, que en realidad no existe. Se debe a unas medidas tomadas en el año 2023, desastrosas, y no informadas al presidente”.