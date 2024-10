La reforma laboral complejiza el camino a la legalidad de las empresas. ¿Por qué? Esto explican desde la firma Gómez-Pinzón

SEMANA: ¿Aporta o no la reforma laboral en medio de la difícil situación de crecimiento económico de algunos sectores y la posibilidad de deterioro del empleo?

MAURICIO MONTEALEGRE: Definitivamente no aporta. El mensaje que envía el Gobierno ha sido claro en el sentido que la reforma laboral no va a crear empleo, siendo evidente que no existe intención en fomentar nuevos empleos formales.