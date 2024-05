Las propuestas de reactivación del Gobierno no solo son inconvenientes, los tiempos no cuadran y la recuperación no da espera

La próxima semana se conocerá el dato del crecimiento de la economía correspondiente al primer trimestre de este año. Después del modesto 0,6 por ciento con el que cerró 2023, las expectativas en el arranque del año no son mucho más esperanzadoras: según distintos analistas, se espera que la dinámica productiva esté cercana al 1 por ciento en los tres primeros meses frente al mismo periodo del año pasado.

En ese escenario, se espera que Colombia termine creciendo en 2024 entre 1 y 1,5 por ciento. Sin embargo, ese crecimiento es muy pobre, no es suficiente para generar más empleo y, por el contrario, puede destruirlo, ni para impulsar la inversión, ni aumentar el recaudo.

Pero aún no hay nada concreto, como lo explicó Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Frente al tema de las inversiones forzosas, que hoy funcionan en el sector agropecuario, aseguró: “Por ahora estamos en proceso de evaluarlo y le vamos a presentar alternativas al presidente”.

Y en torno a los beneficios tributarios, advirtió que, si se logra reducir la tasa del impuesto nominal de renta corporativa, “se les genera un espacio creíble a las empresas hacia adelante y no lo que hoy tenemos. Está planteado mirar y revisar el IVA de energías renovables y el del turismo”, agregó Bonilla.

Sin embargo, las propuestas han generado revuelo. Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, los anuncios no obedecen a un verdadero plan de reactivación porque no involucran a todos los sectores productivos. “Obedecen a unas medidas para obtener más recursos para el Gobierno nacional”, dice y se pregunta: “¿Para qué quiere más recursos el Gobierno?, si el problema del país no es de recursos, sino de ejecución”. Además, señaló que el verdadero plan de reactivación de Colombia “es acabar con la incertidumbre política”, como se lo dijeron más de 800 afiliados en Bucaramanga.