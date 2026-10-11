Ministra de Trabajo reaccionó a sanción de tres días de arresto; lanzó fuertes críticas al gobierno Petro

La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, reaccionó a la decisión de un juez que la declaró en desacato, junto con el director del Sena, Fray Ricardo Torres Castro, por el presunto incumplimiento de dos fallos de tutela relacionados con los derechos laborales de Gregorio Alfredo Dájome Granja.

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La funcionaria aseguró que recibió una sanción de tres días de arresto por un caso relacionado con la reubicación laboral del trabajador, que, según afirmó, se originó antes de su llegada al Gobierno, el 7 de agosto. Además, sostuvo que ya se habían adelantado las actuaciones correspondientes para acatar las decisiones judiciales.

“¡Tres días de arresto por un desacato que no originamos! Un juez me sanciona por un supuesto incumplimiento de una tutela relacionada con la reubicación laboral de un trabajador. Un caso anterior a nuestra llegada al Gobierno, el 7 de agosto, frente al cual ya adelantamos las actuaciones correspondientes, acatando el fallo", escribió la ministra en una publicación hecha a través de la red social X.

¡Tres días de arresto por un desacato que no originamos! Un juez me sanciona por un supuesto incumplimiento de una tutela relacionada con la reubicación laboral de un trabajador. Un caso anterior a nuestra llegada al Gobierno, el 7 de agosto, frente al cual ya adelantamos las actuaciones correspondientes, acatando el fallo. La medida ordenada es lo de menos. ¡Lo indignante es tener que responder por la ineptitud, la negligencia y los incumplimientos del gobierno de Petro, del exministro Sanguino y sus amigos, que tanto decían defender a los trabajadores! Que quede claro: seguiremos denunciando la podredumbre y las presuntas irregularidades que estamos encontrando, con pruebas ante las autoridades. Para quienes resulten responsables de corrupción, tres días de arresto podrían ser nada frente a las sanciones que les esperan en el marco de la Constitución y la ley. ¡En la #PatriaMilagro vamos de frente, con la verdad, sin discursos mentirosos y denunciando la vagabundería! — Natalia Lopez F (@nlopezfuentes) October 11, 2026

La sanción impuesta a ambos funcionarios incluye una multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como tres días de arresto.

Además, en la publicación, la ministra de Trabajo cuestionó la decisión judicial y responsabilizó al Gobierno de Gustavo Petro, al exministro Sanguino y a sus colaboradores por los presuntos incumplimientos que, según afirmó, originaron el caso.

“La medida ordenada es lo de menos. ¡Lo indignante es tener que responder por la ineptitud, la negligencia y los incumplimientos del gobierno de Petro, del exministro Sanguino y sus amigos, que tanto decían defender a los trabajadores!”, agregó.

Natalia López, Ministra de Trabajo Foto: Ministerio de trabajo / Cortesía

La ministra de Trabajo también aseguró que continuará denunciando presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción ante las autoridades, con las pruebas correspondientes. Además, advirtió que quienes resulten responsables podrían enfrentar sanciones legales y reiteró su compromiso de actuar con transparencia y denunciar hechos que calificó como “vagabundería”.

“Que quede claro: seguiremos denunciando la podredumbre y las presuntas irregularidades que estamos encontrando, con pruebas ante las autoridades. Para quienes resulten responsables de corrupción, tres días de arresto podrían ser nada frente a las sanciones que les esperan en el marco de la Constitución y la ley. ¡En la Patria Milagro vamos de frente, con la verdad, sin discursos mentirosos y denunciando la vagabundería!”, concluye en su mensaje compartido en la red social.