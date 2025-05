No es por la plata. La suspensión definitiva a Colombia del crédito flexible del FMI tendría otro efecto, y sería grave

Mucho más que financiamiento

Ya el FMI venían alertando

Si bien desde la primera revisión el FMI alertó sobre el aumento del déficit fiscal del Gobierno central y la deuda pública , más allá de lo previsto, lo que se reflejó en menores ingresos y en gastos superiores a los estimados, la demora en la culminación de la evaluación estaría ligada a una novedad: la incertidumbre con el entorno internacional , que es cambiante, en medio de las tensiones del comercio global, derivadas de los aranceles que se anuncian desde Estados Unidos. Eso, inevitablemente, exigirá que el Gobierno tenga un plan para ajustar y perfeccionar su rumbo, y así enfrentar los nuevos desafíos. Dicho plan fue el que, al parecer, no vio claro el FMI, que se encontró con el Gobierno colombiano en las recientes reuniones de primavera y allí fue que indagó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y al gerente del Emisor .

Ingresos cimentados en una tributaria aún sin destaparse

En materia de ingresos, insistió en la reforma tributaria que, según reveló, “se presentará pronto”, pese a que muchos creen que no hay ambiente en el Legislativo para aprobar un proyecto sobre impuestos. Con la reforma, se tratará de equilibrar la carga tributaria para que paguen quienes hasta ahora no han contribuido o no lo han hecho en la medida de su real capacidad.