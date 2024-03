¿Qué tan lejos de la equidad están las empresas del Valle? Seis voces expertas lo explican

De acuerdo con los datos más recientes sobre el empleo en Colombia que reveló el DANE, las mujeres tienen una tasa de desempleo del 15,9%, que sobrepasa por 5,5 puntos porcentuales la de los hombres. Para María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, “es importante hablar de mujeres en roles directivos, pero no podemos olvidarnos de las mujeres que ni siquiera están en el mercado laboral formal porque no pueden; porque es la niña que tuvo que dejar de estudiar o que llegaba a su casa a hacer las tareas con su hermanito o a lavar platos. O la niña que muy jovencita quedó embarazada y se salió del colegio; la niña que con 15 años tiene un bebé y termina en ese círculo vicioso de la pobreza, y que después quiere buscar trabajo, pero cuando lo consigue, no puede aceptarlo porque no tiene quién le cuide al niño”, enfatizó.