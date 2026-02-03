Una de las noticias que se ha destacado en el campo económico es la de la tasa de desempleo, que ha venido registrando mínimos históricos.

Quibdó y Cartagena son las dos ciudades con el desempleo más alto en Colombia: esto dice el Dane

El más reciente dato, de diciembre del año pasado, arrojó, según el Dane, que la tasa de desempleo nacional fue de 8%, 1,1 puntos porcentuales menos que en diciembre de 2024, “el valor más bajo para este mes desde que hay registros (2001)”, dice un informe del Grupo Cibest.

De esta manera, agrega, se consolida una tasa promedio de desempleo de 8,9% en 2025, 1,3 puntos porcentuales por debajo del promedio de 2024.

En diciembre del año pasado, según el Dane, la tasa de desempleo nacional fue de 8%, 1,1 puntos porcentuales menos que en diciembre de 2024, “el valor más bajo para este mes desde que hay registros (2001)", dice Cibest. Foto: Adobe Stock

“En general, el resultado de 2025 responde a un incremento en la Tasa de Ocupación en 1,2 puntos porcentuales mientras que la Tasa Global de Participación también aumentó, pero en menor medida (+0,4 puntos porcentuales). Así, la disminución del desempleo se explica por el incremento en la ocupación laboral, algo que sugiere que la economía continúa avanzando a buen ritmo”, señala el informe.

No obstante, explica el análisis, la mayor Tasa Global de Participación compensó la tendencia de descenso del desempleo. Desde la serie ajustada por efecto estacional (SA), la Tasa de Desempleo nacional se mantuvo en 8,3% frente a noviembre. En general, el comportamiento fue el mismo de la serie original, la Tasa de Ocupación y la Tasa Global de Participación aumentaron en comparación de 2024, a pesar de un leve deterioro mensual en diciembre. Con esto, la Tasa de Desempleo ajustada por efecto estacional en lo corrido del año promedia el 8,9%, 1,3 puntos porcentuales por debajo del registro de 2024.

Economía en Bogotá creció y el desempleo es el más bajo de la historia, anunció el alcalde Carlos Fernando Galán: estos son los detalles

Y, para la firma, esto tiene una explicación: “Este comportamiento se ha dado en un contexto de fuerte crecimiento en los flujos de remesas, un ingreso adicional para los hogares que usualmente tiende a desincentivar la incorporación de los colombianos al mercado laboral”.

Cibest señaló que durante abril, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre la tasa de desempleo en su serie ajustada por efecto estacional estuvieron por debajo del 9%.

A nivel urbano (13 principales áreas metropolitanas), el registro histórico más bajo para este mes fue una tasa de desempleo de 7,8%. Esta cifra es 1,2 puntos porcentuales menor que la de 2024 y refuerza la caída anual en la serie por efecto estacional (1,25 puntos porcentuales). Frente a noviembre, la Tasa de Desempleo retrocedió 0,6 pp. “Es así como el mercado laboral urbano mantiene una solidez destacable”.

Y agrega el estudio: “Frente a noviembre del año anterior, la tasa de informalidad se ubicó en 55,5% (frente a 56,7%). No obstante, se observó un giro hacia una mayor contribución del empleo formal (+551.000) frente al informal (+52.000), con aumentos de la formalidad en la mayoría de territorios y retrocesos de la informalidad en zonas rurales. En conjunto, los datos muestran una generación de empleo positiva, aunque persiste una elevada participación de actividades informales”.

Gabinete presidencial celebra dato de desempleo en el país al cierre de 2025: “La menor tasa de este siglo”

Por otro lado, la brecha de la Tasa de Desempleo por sexo se mantuvo baja: 3,7 puntos porcentuales. El informe explica que este dato se da por una Tasa de Desempleo masculina que se redujo hasta 6,4%. “El sector manufacturero, público y de entretenimiento lideraron la ocupación con 745.000 nuevos empleos. La dinámica estuvo contrarrestada por agro, construcción y actividades financieras, lo que dejó un saldo neto de 603.000 frente a diciembre de 2024. La creación de empleo en 2025 estuvo altamente concentrada en servicios, especialmente alojamiento y comidas, logística y sector público, mientras que industria, construcción y entretenimiento mostraron un desempeño más débil.

"El fuerte incremento del salario mínimo para 2026 podría deteriorar el mercado laboral por los desincentivos a la contratación formal. Además, resaltamos que la tasa de desempleo podría verse marginalmente impactada al alza en 0,3 puntos porcentuales”, concluye el análisis del Grupo Cibest. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Los resultados del empleo en 2025 reflejan el buen desempeño de la economía, aunque con una informalidad persistente. El fuerte incremento del salario mínimo para 2026 podría deteriorar el mercado laboral por los desincentivos a la contratación formal. Además, resaltamos que la tasa de desempleo podría verse marginalmente impactada al alza en 0,3 puntos porcentuales”, concluye el análisis del Grupo Cibest.