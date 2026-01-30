Gabinete presidencial celebra dato de desempleo en el país al cierre de 2025: “La menor tasa de este siglo”

La tasa de desocupación en Colombia se ubicó en el 8,0 % en diciembre de 2025, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), lo que representa una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024, cuando el indicador fue de 9,1 %.

Antonio Sanguino aseguró que el Gobierno estaría pensando en presentar una propuesta de constituyente al Congreso

El dato, uno de los más bajos de las últimas décadas, según la cartera de Trabajo, fue resaltado por el Gobierno como una señal de fortalecimiento del mercado laboral.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó la caída del desempleo y subrayó que el indicador pasó del 9,1 % al 8,0 % en un año, lo que calificó como un avance significativo.

“Creativos y espontáneos”: Gobierno Petro justificó creación de nuevos cargos en plena época electoral

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que se trata de una cifra histórica y destacó que en diciembre de 2025 se generaron 603.000 empleos, de los cuales 510.000 correspondieron al sector manufacturero. “Esta es la menor tasa de desempleo del siglo”, afirmó el funcionario en un mensaje publicado en su cuenta de X.

De acuerdo con Sanguino, el número de personas desocupadas se redujo en 272.000, mientras que la informalidad laboral se ubicó en el 55,7 %, 1,2 puntos porcentuales menos que en 2024.

Ministro Antonio Sanguino, el nuevo escudero de Petro, se despacha contra todos: siete peleas casadas

“En diciembre 2025 se generaron 603.000 empleos, de los cuales 510.000 fueron de la industria manufacturera. Se redujo la población desocupada en 272.000 personas. En cuanto a la informalidad laboral, se ubicó en 55,7 %, 1,2 p.p. por debajo de la registrada en dic 2024 (56,7 %)”, escribió Sanguino en su X.

El ministro también destacó las diferencias regionales. Sincelejo, Valledupar y Cúcuta registraron las tasas más altas de informalidad, mientras que Bogotá, Manizales y Medellín se ubicaron entre las ciudades con menor proporción de empleo informal.

Aunque las cifras reflejan una mejora en el indicador de desempleo, los datos evidencian que más de la mitad de los trabajadores continúan vinculados a actividades sin estabilidad ni protección social.

El Ministerio de Hacienda también reaccionó a través de su cuenta en X: “¡Buena noticia!Bajó el desempleo...“, posteó.