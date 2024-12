Volvió el estrés por escasez de contenedores. Aquí las explicaciones de lo que está pasando

A pocos días del Black Friday, uno de los eventos promocionales más importantes del año, con los que el comercio buscaba desquitarse de las bajas ventas de 2024, la filial de una multinacional de llantas se encontraba en una gran encrucijada: pese a tener listas sus ofertas y el espacio en los almacenes para vender, no contaba con la mercancía. Desde la fábrica en Brasil no encontraban cómo hacerles llegar las llantas, pues no había suficientes contenedores.