Bloqueos en La Guajira impactan en la producción y el suministro de insumos para Cerrejón

Desde el pasado 11 de agosto de 2025, integrantes del Consejo Comunitario Ancestral Afrodescendientes y Negros de Los Remedios, con el acompañamiento de la Fundación para la Defensa Étnica, bloquean la línea férrea a la altura del kilómetro tres en jurisdicción del municipio de Albania, La Guajira. Este martes la protesta se amplió al acceso del tajo Annex, lo que ha dificultado el ingreso y salida de personal, así como el transporte de carbón hacia Puerto Bolívar y el suministro de insumos necesarios para la operación minera.

El Consejo Comunitario hace parte del proceso de consulta previa establecido en la Sentencia T-704 de 2026 de la Corte Constitucional. De los cuatro consejos comunitarios de Los Remedios, tres ya han llegado a acuerdos con la empresa y el gobierno. El grupo que mantiene el bloqueo está en la etapa de diálogo inicial para buscar consensos.

Este bloqueo ocurre en un momento especialmente complejo para la operación, debido a que los precios del carbón térmico transportado vía marítima se han vuelto insostenibles, | Foto: Felipe Rodriguez

Según la compañía, en todo el proceso de consulta previa se han firmado 421 acuerdos con comunidades étnicas y se han cumplido 397, con proyectos que incluyen acceso a agua, educación, infraestructura y generación de ingresos.