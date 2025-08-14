Suscribirse

Bloqueos en La Guajira impactan en la producción y el suministro de insumos para Cerrejón

Miembros de una comunidad afrodescendiente mantienen protestas en el marco de un proceso de consulta previa, lo que interrumpe el transporte y la producción en la región.

Redacción Economía
14 de agosto de 2025, 6:36 p. m.
El Cerrejón
Esta situación afecta a miles de trabajadores, contratistas y familias, así como a todo el departamento de La Guajira y al país. | Foto: El Cerrejón

Desde el pasado 11 de agosto de 2025, integrantes del Consejo Comunitario Ancestral Afrodescendientes y Negros de Los Remedios, con el acompañamiento de la Fundación para la Defensa Étnica, bloquean la línea férrea a la altura del kilómetro tres en jurisdicción del municipio de Albania, La Guajira. Este martes la protesta se amplió al acceso del tajo Annex, lo que ha dificultado el ingreso y salida de personal, así como el transporte de carbón hacia Puerto Bolívar y el suministro de insumos necesarios para la operación minera.

El Consejo Comunitario hace parte del proceso de consulta previa establecido en la Sentencia T-704 de 2026 de la Corte Constitucional. De los cuatro consejos comunitarios de Los Remedios, tres ya han llegado a acuerdos con la empresa y el gobierno. El grupo que mantiene el bloqueo está en la etapa de diálogo inicial para buscar consensos.

Cerrejón
Este bloqueo ocurre en un momento especialmente complejo para la operación, debido a que los precios del carbón térmico transportado vía marítima se han vuelto insostenibles, | Foto: Felipe Rodriguez

Según la compañía, en todo el proceso de consulta previa se han firmado 421 acuerdos con comunidades étnicas y se han cumplido 397, con proyectos que incluyen acceso a agua, educación, infraestructura y generación de ingresos.

La situación llega en un momento difícil para la minería de carbón, con precios internacionales en caída. La empresa pide que se retome el diálogo por vías legales para evitar más afectaciones a trabajadores y la economía de La Guajira.

