Bruce Mac Master se pronuncia sobre la reunión Petro-Trump: “Siempre hay forma correcta de hacer las cosas”

Por medio de su cuenta de X, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se pronunció sobre la reunión que sostuvo Gustavo Petro con el presidente Donald Trump.

Donald Trump habló por primera vez de su reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca: “Me pareció estupendo”

En primer lugar, Mac Master señaló que el camino que se tomó es el correcto y abrió la puerta del diálogo con Estados Unidos en beneficio de ambos países.

La forma en que se desarrolló la reunión de hoy del presidente de Colombia con el presidente, Donald Trump demuestra que siempre hay forma correcta de hacer las cosas, aún en los casos en los cuales hay diferencias ideológicas y políticas.

En buena hora, el presidente de los… https://t.co/PwgxOfcKeW — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) February 3, 2026

“La forma en que se desarrolló la reunión de hoy del presidente de Colombia con el presidente Donald Trump demuestra que siempre hay una forma correcta de hacer las cosas, aun en los casos en los cuales hay diferencias ideológicas y políticas. En buena hora, el presidente de los Estados Unidos abrió la puerta del diálogo, lo que, sin duda alguna, va en beneficio de los dos países y establece una forma racional de trabajo conjunto entre dos naciones que tienen mucho por hacer y mucho por construir”, destacó el directivo.

Reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca, este martes 3 de febrero de 2026. Foto: Presidencia de la República de Colombia

Por otra parte, el presidente de la Andi destacó que, gracias a la reunión que se desarrolló, posiblemente se ha podido evitar gastos adicionales para millones de colombianos.

“En buena hora, el presidente de Colombia se comportó de forma responsable y aceptó el diálogo que le fue ofrecido, lo que seguramente evitará inmensos costos personales y económicos para millones de colombianos. Siempre es mejor hacer las cosas bien que hacerlas mal”, señaló el presidente de la Andi.