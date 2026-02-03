Confidenciales

Bruce Mac Master se pronuncia sobre la reunión Petro-Trump: “Siempre hay forma correcta de hacer las cosas”

Por medio de su cuenta de X dio a conocer su apreciación sobre la reunión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

3 de febrero de 2026, 10:40 p. m.
Bruce Mac Master Presidente de la Andi
Bruce Mac Master Presidente de la Andi Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Por medio de su cuenta de X, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se pronunció sobre la reunión que sostuvo Gustavo Petro con el presidente Donald Trump.

Donald Trump habló por primera vez de su reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca: “Me pareció estupendo”

En primer lugar, Mac Master señaló que el camino que se tomó es el correcto y abrió la puerta del diálogo con Estados Unidos en beneficio de ambos países.

“La forma en que se desarrolló la reunión de hoy del presidente de Colombia con el presidente Donald Trump demuestra que siempre hay una forma correcta de hacer las cosas, aun en los casos en los cuales hay diferencias ideológicas y políticas. En buena hora, el presidente de los Estados Unidos abrió la puerta del diálogo, lo que, sin duda alguna, va en beneficio de los dos países y establece una forma racional de trabajo conjunto entre dos naciones que tienen mucho por hacer y mucho por construir”, destacó el directivo.

Reunión entre gustavo Petro y donald Trump en la Casa Blanca, este martes 3 de febrero de 2026.
Reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca, este martes 3 de febrero de 2026. Foto: Presidencia de la República de Colombia

Por otra parte, el presidente de la Andi destacó que, gracias a la reunión que se desarrolló, posiblemente se ha podido evitar gastos adicionales para millones de colombianos.

Cápsulas

QUEST y La Linterna presentan colección que homenajea la identidad de Cali, Medellín y el Pacífico

Cápsulas

Invierno atípico deja miles de fincas inundadas en Córdoba y en el norte de Urabá

Cápsulas

CAF y la Fundación Rockefeller unen esfuerzos para fortalecer el desarrollo sostenible en América Latina

Cápsulas

Telecomunicaciones y seguridad: el nuevo frente contra el fraude

Cápsulas

Clic anuncia nuevo gerente general y refuerza su apuesta por la conectividad aérea regional

Cápsulas

Más de 97.000 empresas recibieron apoyo financiero en 2025

Cápsulas

Banco Contactar abre seis nuevos centros de negocios en Colombia

Macroeconomía

“La emergencia económica alimentaba el despilfarro económico del Gobierno”, dice la Andi, tras la suspensión de la medida

Macroeconomía

Gremios reaccionaron ante la suspensión del decreto de emergencia económica: “Es una noticia importante para la institucionalidad”

Confidenciales

“Bruce Mac Master se cree el dueño de este país; los ricos se creen los dueños del país”: el varillazo del ministro de Salud al presidente de la ANDI

“En buena hora, el presidente de Colombia se comportó de forma responsable y aceptó el diálogo que le fue ofrecido, lo que seguramente evitará inmensos costos personales y económicos para millones de colombianos. Siempre es mejor hacer las cosas bien que hacerlas mal”, señaló el presidente de la Andi.

Más de Cápsulas

Colección que homenajea la identidad de Cali, Medellín y el Pacífico

QUEST y La Linterna presentan colección que homenajea la identidad de Cali, Medellín y el Pacífico

bruce mac master Presidente de la Andi

Bruce Mac Master se pronuncia sobre la reunión Petro-Trump: “Siempre hay forma correcta de hacer las cosas”

.

Invierno atípico deja miles de fincas inundadas en Córdoba y en el norte de Urabá

.

CAF y la Fundación Rockefeller unen esfuerzos para fortalecer el desarrollo sostenible en América Latina

.

Telecomunicaciones y seguridad: el nuevo frente contra el fraude

.

Clic anuncia nuevo gerente general y refuerza su apuesta por la conectividad aérea regional

empresas de giros puedan tener cuentasde ahorro

Más de 97.000 empresas recibieron apoyo financiero en 2025

Banco Contactar

Banco Contactar abre seis nuevos centros de negocios en Colombia

.

Davivienda nombra nueva CEO de DaviPlata y apuesta por fortalecer su modelo de neobanca

La Sabana de Bogotá lidera el auge de la construcción industrial

La Sabana de Bogotá concentra la expansión industrial ante la escasez de suelo en la capital

Noticias Destacadas