El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un paquete de financiamiento por USD 3.175 millones destinado a impulsar proyectos claves de desarrollo sostenible en la región.

Los recursos beneficiarán a Ecuador, Panamá, Uruguay, México y República Dominicana, con inversiones enfocadas en infraestructura, energía, movilidad urbana, inclusión social y resiliencia frente al cambio climático.

Este anuncio se da en un momento de estabilidad institucional para CAF tras la reelección del colombiano Sergio Díaz -Granados como presidente ejecutivo para el periodo de 2026-2031.

Su gestión ha sido destacada por el fortalecimiento financiero del organismo, con una capitalización histórica, mejores calificaciones de riesgo y una mayor presencia regional, lo que refuerza el papel de CAF como motor del desarrollo en América Latina y el Caribe.

Sobre estas declaraciones, el presidente ejecutivo del CAF afirmó que quieren convertirse en el organismo multilateral con mayor asistencia en América. “Estas aprobaciones demuestran la creciente confianza de los países de la región en CAF, na institución que cada día es más sólida, relevante e influyente. Y con la incorporación de Haití y Saint Kitts and Nevis, seguimos recorriendo el camino para convertirnos en el organismo multilateral con mayor presencia geográfica en América Latina y el Caribe”, precisó.