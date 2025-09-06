Suscribirse

Cápsula

Cali se posiciona como destino turístico global y hub de negocios con oportunidades de inversión en la Expo Osaka 2025

La ciudad alberga más de 560 especies de aves, consolidándose como un destino líder en aviturismo y ecoturismo en Latinoamérica y se posiciona como finalista para recibir en 2027 la World Birdfairs y la Feria de Aves de Sudamérica.

Redacción Semana
6 de septiembre de 2025, 5:33 p. m.
Turismo en Cali
Turismo en Cali | Foto: Secretaría de Turismo de Cali

Cali dio un paso estratégico para entrar al mercado asiático con una misión comercial en Japón y Singapur, liderada por la secretaria de Desarrollo Económico y (e) de Turismo, Mabel Lara. Esta iniciativa busca abrir la ciudad al mundo, atraer inversión, fortalecer alianzas y consolidar a Cali como un destino de turismo de alto valor y hub de oportunidades de negocio.

En Japón, la quinta economía global, Cali se posiciona en la Expo Osaka 2025, que reúne a más de 28 millones de visitantes de más de 150 países, con presentaciones de salsa, activaciones de baile masivas y una exposición fotográfica de aves en el Pabellón Colombia. Gracias a ser la ciudad que alberga más de 560 especies de aves, Cali se consolida como líder en ornitología y es finalista para recibir en 2027 dos de los eventos más importantes del sector a nivel global, la World Birdfairs y la Feria de Aves de Sudamérica.

La atracción de turistas japoneses es estratégica: según Procolombia, el gasto promedio de un visitante internacional japonés fue de USD $2.314 en 2023 y USD $2.402 en 2024, y se estima que en 2025 23,6 millones de japoneses viajarán fuera de su país.

“Durante la misión sostenemos reuniones con la Alcaldía y la Cámara de Comercio e Industria de Osaka, fortaleciendo la cooperación internacional y abriendo oportunidades de internacionalización para los empresarios caleños. Hablamos de salud digital, biotecnología y emprendimiento, explorando alianzas que fortalezcan el ecosistema empresarial de Cali”, aseguró la secretaria de Desarrollo Económico, Mabel Lara.

En el marco de la visita a Kyoto y Singapur, se conocieron modelos de ciudades inteligentes, gestión de riesgos y sostenibilidad, y se compartió la estrategia de turismo de naturaleza, economía circular e internacionalización de micro y pequeñas empresas con entidades como la Cámara de Comercio Latinoamericana, el Centre for Liveable Cities, la Singapore Business Federation, el National Parks Board y la embajada de Colombia.

“En este país referente en planificación urbana y desarrollo tecnológico, compartimos la estrategia de Cali para el turismo de naturaleza, la economía circular y la internacionalización de nuestras micro y pequeñas empresas”, explicó la funcionaria.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. No se quedó callada: Carolina Sabino se defendió tras fuertes críticas por las discusiones que ha protagonizado en ‘MasterChef’

2. Anuncian cierre del parqueadero de la terminal 2 del Aeropuerto El Dorado de Bogotá; estas son las alternativas para los viajeros

3. Luis Carlos Reyes reacciona a los chats secretos de la Dian revelados por SEMANA; esto dijo

4. “El uniforme no está por encima de la ley”: el duro reproche de la Fiscalía a policías implicados en las ‘chuzadas’ a Marelbys Meza

5. Anticipan estos cambios de Néstor Lorenzo para el partido Colombia vs. Venezuela: ¿va Dayro Moreno?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Caliturismo

Noticias Destacadas

Turismo en Cali

Cali se posiciona como destino turístico global y hub de negocios con oportunidades de inversión en la Expo Osaka 2025

Redacción Semana
El desarrollo de nuevas soluciones impulsan la reducción del uso de efectivo, la inclusión de millones de personas al sistema financiero y una mayor competencia en el sector.

Estos son los retos de Colombia para consolidar su economía digital: la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico dio las claves

Redacción Economía
Según las cifras de EIA y los informes de GasBuddy y AAA, los precios en Florida antes del 4 de julio están en niveles históricamente bajos para la temporada.

Transportadores de pasajeros advierten que la reforma tributaria “asfixiará a la clase media y golpeará el bolsillo de millones de hogares”

Redacción Economía

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.