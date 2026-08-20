Colombia tendrá la primera ‘Semana de la Inteligencia Artificial en América’

Colombia será sede de la primera Semana de la Inteligencia Artificial en América, un encuentro que se realizará del 9 al 13 de noviembre en Medellín y que reunirá a representantes de empresas, Estado, academia y emprendimientos tecnológicos para abordar tendencias, aplicaciones y casos de uso de esta tecnología.

La iniciativa, denominada INMERXIA, fue creada por los empresarios colombianos Andrés Vera Arango, CEO de La Agencia Metanol y presidente de Asoeventos; Daniel Saldarriaga y Camilo Marín, cofundadores de la agencia DUEfilms. La programación se desarrollará en cinco espacios de la ciudad y contará con participantes de Colombia, México, España, Estados Unidos y Perú, entre otros países.

“INMERXIA es el ecosistema que conecta inteligentemente la industria IA, un espacio para aprender, inspirarse y hacer buenos negocios”, afirma Andrés Vera Arango.

La elección de Medellín como sede está relacionada con su participación en el ecosistema tecnológico regional. Según Ruta N, la ciudad cuenta con más de 700 empresas de base tecnológica activas y concentra cerca del 30 % de este tipo de compañías en Colombia.

“La Semana de la Inteligencia Artificial en Colombia nació con el propósito de acelerar la adopción de la IA en el país, fortalecer la formación de líderes, conectar al sector privado con las startups, las entidades públicas, la academia, y visibilizar experiencias que puedan replicarse en diferentes industrias. Con ello, queremos contribuir a que el país fortalezca su participación dentro del ecosistema tecnológico internacional a través de la innovación y el intercambio de conocimiento”, explica Daniel Saldarriaga, cofundador.

La agenda comenzará con INMERXIA Talks, seguido de talleres y máster class en C4TA. Ciudad Joven reunirá a cerca de 4.000 estudiantes. La semana concluirá con el Foro Colombiano de Inteligencia Artificial, que espera alrededor de 1.000 asistentes y contará con cerca de 60 startups y compañías.