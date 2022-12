El precio del petróleo sigue bajando y el WTI roza los 70 dólares

El petróleo siguió bajando este viernes 9 de diciembre y el precio del barril de West Texas Intermediate (WTI), el crudo de referencia en Estados Unidos, rozó la cota simbólica de 70 dólares por barril.

Durante la jornada, el WTI bajó hasta los 70,08 dólares por barril en Nueva York, para cerrar en 71,02 dólares, una caída de 0,61 %.

El barril de Brent del mar Norte para febrero alcanzó un nuevo mínimo en el año, a 75,11 dólares, para cerrar luego en 76,10 dólares con caída de 0,06 %.

Desde el inicio de la semana, algunas noticias potencialmente favorables a una subida de precios no fueron suficientes para frenar la caía del oro negro.

Los precios comenzaron al alza el viernes luego de que el presidente ruso, Vladimir Putin, señalara que podría proceder a una “reducción de la producción si fuera necesario”.

No obstante, el impulso se diluyó rápidamente y el crudo terminó con una sexta baja consecutiva. En una semana, el WTI y el Brent perdieron 12%.

“Es una debacle total”, comentó Matt Smith, de Kpler, para quien el mercado “probará” la cota de 70 dólares para el WTI.

Para Edward Moya de Oanda, el mercado sigue concentrado en el debilitamiento de la oferta cuando se acerca una posible recesión. Nada en el corto plazo parece revertir la tendencia que lleva los precios a la baja.

Vale la pena recordar que el precio del dólar en Colombia no fue ajeno a la jornada de caídas que se vivió en los diferentes mercados de todo el mundo y este viernes 9 de diciembre cerró operaciones a la baja y muy cerca de la barrera de los 4.700 pesos.

El indicador estuvo afectado por las noticias que llegaron desde Estados Unidos en materia de inflación y la inestabilidad que sigue reinando en la industria petrolera, tras los anuncios que hizo Rusia de recortar su producción. Por ahora, la expectativa sigue puesta en lo que pueda pasar la próxima semana con la Fed.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, esta divisa terminó la semana con un último precio de 4.809 pesos, con lo cual cede 16 pesos respecto al precio de cierre del pasado miércoles, cuando quedó en 4.827 pesos. Hay que recordar que ayer jueves no hubo operaciones de esta divisa en el país, puesto que era día festivo por la celebración de la Inmaculada Concepción.

Esta ha sido una semana de altas y bajas para la moneda estadounidense, en la que ha pasado de estar muy cerca de los 4.950 a tocar en una oportunidad la barrera de los 4.700 pesos el pasado lunes. No obstante, por ahora se mantiene en un rango esperado por los analistas para el fin de año, aunque no se descartan nuevas correcciones al alza la semana que viene, si los datos frente al costo de vida no mejoran en los Estados Unidos.