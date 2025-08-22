Estudiantes universitarios medirán sus conocimientos financieros en nuevo concurso académico

El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV), en alianza con las universidades EAFIT y EIA, anunció el lanzamiento de la primera edición del concurso académico Desafío Finclash – ¿Quién quiere ser Financiero?

La iniciativa busca poner a prueba los conocimientos en finanzas de estudiantes de pregrado, a través de una serie de rondas eliminatorias regionales y una final nacional en Bogotá.

Cada institución podrá presentar un solo equipo, que competirá en pruebas inspiradas en los exámenes de certificación profesional del AMV y en temas financieros de carácter general. Con este ejercicio se busca acercar a los jóvenes al sector, generar mayor interés en carreras con orientación financiera y aportar a la preparación de futuros profesionales con proyección académica y laboral.

Estudiantes universitarios se preparan para participar en el concurso que pondrá a prueba sus conocimientos en finanzas. | Foto: Freepik

El cronograma contempla: cierre de inscripciones el 20 de septiembre, semifinales regionales del 16 al 18 de octubre y final nacional el 23 de octubre en Bogotá.