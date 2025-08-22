Suscribirse

Estudiantes universitarios medirán sus conocimientos financieros en nuevo concurso académico

El Autorregulador del Mercado de Valores, junto con universidades del país, abre un espacio competitivo para fortalecer la formación de futuros profesionales en finanzas.

Redacción Economía
22 de agosto de 2025, 9:18 p. m.
Un concurso académico busca fortalecer los conocimientos financieros de estudiantes universitarios | Foto: Getty Images

El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV), en alianza con las universidades EAFIT y EIA, anunció el lanzamiento de la primera edición del concurso académico Desafío Finclash – ¿Quién quiere ser Financiero?

La iniciativa busca poner a prueba los conocimientos en finanzas de estudiantes de pregrado, a través de una serie de rondas eliminatorias regionales y una final nacional en Bogotá.

Cada institución podrá presentar un solo equipo, que competirá en pruebas inspiradas en los exámenes de certificación profesional del AMV y en temas financieros de carácter general. Con este ejercicio se busca acercar a los jóvenes al sector, generar mayor interés en carreras con orientación financiera y aportar a la preparación de futuros profesionales con proyección académica y laboral.

Estudiantes universitarios se preparan para participar en el concurso que pondrá a prueba sus conocimientos en finanzas. | Foto: Freepik

El cronograma contempla: cierre de inscripciones el 20 de septiembre, semifinales regionales del 16 al 18 de octubre y final nacional el 23 de octubre en Bogotá.

Con este tipo de concursos, el organismo autorregulador busca incentivar el estudio riguroso en finanzas y promover la importancia de la formación certificada como mecanismo para fortalecer la transparencia y profesionalización del mercado de valores en Colombia.

EducaciónFinanzasAMVEstudiantesMercado de valores

