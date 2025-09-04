Kimberly-Clark nombra a colombiano como nuevo Country Leader para Colombia y Venezuela

La compañía multinacional Kimberly-Clark anunció el nombramiento de Eusebio Hernández Pabón como nuevo Country Leader para Colombia y Venezuela, con el propósito de consolidar su operación en la región andina y responder a los retos del mercado.

Hernández es ingeniero industrial de la Universidad del Valle y cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector de consumo masivo, desarrollando una sólida trayectoria en compañías líderes como Procter & Gamble, 3M, Beiersdorf, L’Oréal y Kimberly-Clark.

Desde su ingreso a Kimberly-Clark en 2023, ha impulsado el crecimiento y la ejecución de marcas emblemáticas en los principales minoristas del país.

Su visión integral del negocio y su liderazgo en entornos desafiantes lo convierten en el perfil para asumir la dirección de la compañía en Colombia y Venezuela.

Eusebio Hernández Pabón, nuevo Country Leader para Colombia y Venezuela de Kimberly-Clark. | Foto: Kimberly Clark

Al asumir esta nueva responsabilidad, Hernández señaló que su propósito es “fortalecer el portafolio de marcas icónicas de cuidado personal, transformar el negocio de Colombia – Venezuela y contribuir al bienestar de nuestras comunidades”.