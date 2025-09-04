Suscribirse

Cápsula

Kimberly-Clark nombra a colombiano como nuevo Country Leader para Colombia y Venezuela

El ejecutivo colombiano, con experiencia en consumo masivo, fue designado para dirigir la estrategia empresarial en ambos países.

Redacción Economía
4 de septiembre de 2025, 5:39 p. m.
Empresarios analizan el comportamiento de sus ventas digitales, una tendencia en crecimiento entre las pymes colombianas que apuestan por el comercio electrónico
Con el objetivo de fortalecer su operación en ambos países, Kimberly Clark nombró a su nuevo Country Leader. | Foto: Mercado Libre

La compañía multinacional Kimberly-Clark anunció el nombramiento de Eusebio Hernández Pabón como nuevo Country Leader para Colombia y Venezuela, con el propósito de consolidar su operación en la región andina y responder a los retos del mercado.

Hernández es ingeniero industrial de la Universidad del Valle y cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector de consumo masivo, desarrollando una sólida trayectoria en compañías líderes como Procter & Gamble, 3M, Beiersdorf, L’Oréal y Kimberly-Clark.

Desde su ingreso a Kimberly-Clark en 2023, ha impulsado el crecimiento y la ejecución de marcas emblemáticas en los principales minoristas del país.

Su visión integral del negocio y su liderazgo en entornos desafiantes lo convierten en el perfil para asumir la dirección de la compañía en Colombia y Venezuela.

Eusebio Hernández Pabón, nuevo Country Leader para Colombia y Venezuela de Kimberly-Clark.
Eusebio Hernández Pabón, nuevo Country Leader para Colombia y Venezuela de Kimberly-Clark. | Foto: Kimberly Clark

Al asumir esta nueva responsabilidad, Hernández señaló que su propósito es “fortalecer el portafolio de marcas icónicas de cuidado personal, transformar el negocio de Colombia – Venezuela y contribuir al bienestar de nuestras comunidades”.

Con esta designación, la empresa busca mantener su participación en categorías de cuidado personal y acelerar su crecimiento en los mercados de ambos países.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Consejo de Estado rechazó demandas que pedían anular la elección de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional

2. Falcao García rompe el silencio: lanzó mensaje tras no ser convocado a la Selección Colombia

3. ELN dice que son los responsables de derribar el helicóptero de la Policía: gobernador de Antioquia se pronunció

4. Colombia vs. Bolivia hoy, EN VIVO: siga en directo el partido por la clasificación al Mundial 2026

5. Marco Rubio advierte de nuevo a Nicolás Maduro y sus aliados. “Hacerlos estallar si es lo que se necesita”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Kimberly-Clark Cuidado personalliderazgoempresaDirectorResponsabilidad social empresarial

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.