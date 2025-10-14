Suscribirse

MinCIT destina $4.000 millones para fortalecer los clústeres productivos en las regiones

Las nuevas convocatorias buscan impulsar la transformación territorial con proyectos que integren empresas, productores y unidades de la economía popular.

Redacción Economía
14 de octubre de 2025, 5:43 p. m.
Con la convocatoria de cofinanciación de Territorios Clúster, los proyectos de aglomeraciones y clústeres podrán acceder a recursos de hasta $200 millones para su ejecución.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), a través de Colombia Productiva, anunció una nueva inversión de $4.000 millones destinados a fortalecer las aglomeraciones productivas e iniciativas clúster en distintas regiones del país.

El lanzamiento se realizó desde Ibagué, en el marco de la estrategia Territorios Clúster, que busca apoyar proyectos que promuevan la productividad, la innovación, la sostenibilidad social y ambiental, la transformación digital y el acceso a nuevos mercados.

Diana Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, explicó: “Este esfuerzo del Gobierno del Cambio, liderado por el Presidente Gustavo Petro, busca impulsar la reindustrialización y el desarrollo de una economía productiva y sostenible en los territorios, especialmente en aquellos históricamente excluidos”.

“Con esta inversión, son ya más de $20.000 millones que sumamos para fortalecer las iniciativas clúster del país y potenciar estos instrumentos que son clave para el desarrollo regional”, también destacó.

Las nuevas convocatorias de Territorios Clúster fueron lanzadas desde Tolima, departamento en el que se han beneficiado iniciativas clúster de salud, construcción y café, entre otros.
Las convocatorias se desarrollarán en dos etapas. La primera, abierta desde el 7 de octubre hasta el 7 de noviembre de 2025, cofinanciará hasta 13 proyectos con aportes de hasta $200 millones cada uno. La segunda, que se lanzará en noviembre, ofrecerá asistencia técnica especializada a siete iniciativas adicionales para definir estrategias y hojas de ruta de crecimiento.

En total, se espera impactar 20 proyectos y cerca de 200 empresas y unidades productivas.

Por su parte, Héctor Fuentes Durán, gerente general de Colombia Productiva e iNNpulsa Colombia, señaló: “Con la primera convocatoria, brindaremos cofinanciación de hasta $200 millones a 13 proyectos de iniciativas clúster. Con la segunda, siete iniciativas más recibirán asistencia técnica especializada para definir su visión estratégica y trazar hojas de ruta para su crecimiento. En total, buscamos impactar 20 proyectos y 200 empresas y unidades productivas”.

Las entidades o empresas interesadas pueden consultar los requisitos y postular sus proyectos en el portal: www.colombiaproductiva.com/territorioscluster.

