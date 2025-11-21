Suscribirse

Nueva inversión hotelera en la capital del Atlántico: se incorpora marca internacional

Barranquilla recibirá un nuevo condo-hotel en Villa Country, que busca dinamizar la oferta turística y de inversión en la ciudad.

Redacción Economía
22 de noviembre de 2025, 1:21 a. m.
Render de la fachada del nuevo proyecto hotelero que se desarrollará en el sector de Villa Country, en el norte de Barranquilla.
Render de la fachada del nuevo proyecto hotelero que se desarrollará en el sector de Villa Country, en el norte de Barranquilla. | Foto: Dazzler by Wyndham

Barranquilla continúa consolidándose como un punto estratégico para la inversión hotelera en el país. Un nuevo proyecto, que operará bajo la marca internacional Dazzler by Wyndham, fue anunciado oficialmente y tendrá como sede el sector de Villa Country, una de las zonas de mayor crecimiento en el norte de la ciudad.

El complejo, denominado Dazzler by Wyndham Barranquilla Arvive, funcionará como un condo-hotel y contará con 70 unidades tipo lock-off de 62 metros cuadrados, un formato que integra un apartamento de una habitación y una suite hotelera con accesos independientes. Este diseño busca ofrecer flexibilidad tanto para uso residencial como para alojamiento temporal.

La propuesta apunta a atraer a viajeros de negocios y de turismo, con un enfoque en soluciones prácticas y espacios sobrios. Actualmente, hoteles bajo esta marca operan en países como Argentina, Paraguay, Uruguay y Perú, y Colombia se suma como el quinto destino en la región donde estará presente.

Modelo arquitectónico del proyecto, que destaca su enfoque en espacios modernos y funcionales para visitantes y residentes.
Modelo arquitectónico del proyecto, que destaca su enfoque en espacios modernos y funcionales para visitantes y residentes. | Foto: Dazzler by Wyndham

En cuanto a amenidades, el proyecto incluirá piscina panorámica, gimnasio equipado, restaurante, zonas de coworking, área BBQ, lavandería, máquinas expendedoras y un lobby de estilo contemporáneo. Su diseño sigue una línea moderna, con espacios pensados para la funcionalidad y la comodidad del huésped.

El desarrollo del proyecto está en fase de preventa y tiene previsto iniciar obras en el segundo semestre de 2026, con una duración estimada de 24 meses. La construcción y comercialización estarán a cargo de INKA SAS, empresa con experiencia en el sector inmobiliario del Caribe colombiano, mientras que el manejo fiduciario lo realizará Alianza Fiduciaria.

El anuncio refuerza el movimiento que vive Barranquilla en materia de infraestructura hotelera y turística, en un momento en que la ciudad continúa proyectándose como un centro clave para el desarrollo económico de la región Caribe.

Barranquilla turismo Sostenibilidad Innovación Alojamiento

