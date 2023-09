Precios del petróleo cayeron ligeramente por tomas de ganancias

“Los traders se dieron cuenta rápidamente que el barril aún no superará los 100 dólares”, explicó por su parte en una nota de análisis Edward Moya, de Oanda.

“Pero los fundamentos (del mercado) no cambiaron”, destacó Schork. “Pienso que podríamos superar los 100 dólares de aquí a fin de año”, matizó.

No obstante, la moneda estadounidense no cayó más. De hecho, su precio mínimo fue de $4.033,50 y, aunque volvió a subir de precio, no superó la TRM. Su precio máximo fue de $4.085, el precio promedio se mantuvo en $4.053,42, y finalmente finalizó las operaciones de septiembre en $4.080. Esto significa que el dólar cayó 5,57 pesos.