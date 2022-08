Reforma tributaria afectaría actividad del sector minero, advierte experto de la Universidad de América

Juan Carlos Rodríguez Esparza, director del Departamento de Energía de la Universidad de América, aseguró que hay preocupación por la forma en que la reforma tributaria podría afectar al sector minero del país.

De acuerdo con el proyecto de reforma tributaria presentado por el nuevo gobierno, este impactará a las exportaciones extraordinarias de petróleo, carbón y oro, lo cual se gravará con un 10 % adicional y que para el petróleo tendrá un techo en precio internacional por encima de los 48 USD/Bbl; para el carbón se activará por encima de los 87 USD/tonelada y para el oro el umbral está fijado por encima de los 400 USD/onza.

Según el experto, “el impacto será fuerte a las exportaciones y, por tanto, se verán afectados los ingresos a la nación debido al efecto que puede ocasionar en la inversión extranjera directa y si no hay inversiones, la actividad exploratoria se reduciría y los descubrimientos serían aún menores dados los altos riesgos de la actividad exploratoria”.

“Esto quiere decir que, si no se explora, no se encuentra y si no hay producción, no habrá ingresos directos; por tanto, el impacto será fuerte en los proyectos desarrollados con los recursos de las regalías e igualmente se impactaría en la actividad económica de las regiones, afectando el empleo, la calidad de vida, la seguridad y el bienestar de las comunidades”, añadió.

Finalmente, como propuesta, sugieren que es mejor continuar con el esquema de obras por impuestos como un mecanismo de pago del impuesto de renta a través de ejecución de obras de inversión pública por parte de los contribuyentes de acuerdo con lo estipulado por la norma con la supervisión del sector público.

“Así como la industria extractivista paga las regalías por los recursos naturales no renovables, la figura de obras por impuestos sería más apalancador para el recaudo que afectar las exportaciones, que en sí ayudarían más a los ingresos del país”, concluyó el académico.