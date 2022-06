Colombiana da legendario campanazo en Wall Street | ¿De quién se trata?

Foto: Getty Images via AFP

Diana Lohrer, directora de calidad la empresa Tecnoglass -que fabrica diversas piezas para arquitectura en Estados Unidos-, se encargó de dar el legendario campanazo en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, tras anunciar el inicio de operaciones de la compañía en la bolsa.

De esta manera, la compañía entra a formar parte de la lista del club de empresas más exclusivas en el mercado bursátil más importante del mundo.

Entre tanto, Cristian Daes, presidente operativo de la compañía, aseguró que hará una inversión de 35 millones de dólares para ampliar la demanda del producto en Estados Unidos y poder consolidar el negocio con una imagen transparente y seria.

Entre tanto, en una ceremonia sencilla pero emotiva, Lohrer que lleva más de 20 años en la empresa y ahora se desempeña como la directora de calidad tocó la campaña del mercado internacional coincidiendo con su aniversario en la empresa.

La ejecutiva, además, aseguró que la confianza que la empresa depositó en ella para tocar la campana también es un reconocimiento para todas las mujeres que trabajan en la compañía.

Tecnoglass, la empresa colombiana que entra a las grandes ligas bursátiles de Wall Street

Como un jugador en las grandes ligas del mercado bursátil estadounidense arranca la semana la compañía colombiana Tecnoglass, liderada por el empresario Christian Daes, quien anunció que la empresa dedicada a la manufactura de vidrio arquitectónico, ventanas y productos de aluminio asociados a la industria global de la construcción comercial y residencial entra en NYSE (New York Stock Exchange).

Hasta el momento, Tecnoglass había formado parte de Nasdaq, el índice de las empresas tecnológicas en Wall Street. Pero ahora anunció que transferirá la cotización de sus acciones ordinarias desde la bolsa de valores Nasdaq Stock Market, de manera directa a la Bolsa de Valores de Nueva York.

Con ese cambio habrá una transición de unos días, con lo cual la compañía espera iniciar la cotización en NYSE el 9 de mayo de 2022.

De acuerdo con la información suministrada por Teconoglass, el símbolo nemotécnico que utilizarán en el NYSE será el actual “TGLS”. De igual manera, confirmaron que seguirá cotizando en Nasdaq, de manera paralela, mientras se realiza el traslado.

Para el director ejecutivo de Tecnoglass, José Manuel Daes, “se trata de un hito en la evolución de Tecnoglass como compañía listada en bolsa. La Bolsa de Valores de Nueva York alberga muchas de las compañías mayor valoradas y establecidas del mundo, y creemos que nos brindará una oportunidad para llegarle a una mayor cantidad de inversionistas, incrementar la liquidez de la acción, y aumentar nuestra visibilidad ante diversos participantes, lo cual en últimas deber influenciar positivamente el valor de la Compañía”.

🥰💙❤️ 🌸 Este lunes Tecnoglass toca la campana en la bolsa de Nueva York .

Un hito para la industria colombiana .

Y la campana la toca esta mujer que es “El Poder de la Calidad”

Technoglass, Empresa orgullo de Barranquilla, de Colombia!! 👇Orgullo Colombiano sin odios de género pic.twitter.com/ZaR9B7jELO — Anamargi (@Anamariagc3) June 5, 2022

En el mismo sentido, Christian Daes, quien ejerce las funciones en la dirección de Operaciones de la compañía, dijo que con esta transición “Tecnoglass se vuelve, no solo la primera y única compañía de origen colombiano con acciones listadas directamente en el NYSE (a diferencia de estarlo bajo un listado reverso o “ADR”), sino también en ser la única compañía colombiana en haber sido aceptada a las dos bolsas bursátiles mas grandes del mundo”.

Lo que hace Tecnoglass

Tecnoglass se encarga de la transformación del vidrio arquitectónico. Tiene operaciones en Latinoamérica y es el segundo fabricante atendiendo el mercado de Estados Unidos.

Cuenta con una sede en Barranquilla, donde adelanta la producción industrial a través de una planta de más de 280.000 metros cuadrados.

El mercado estadounidense, constituido por más de 1.000 clientes, representa el 90 % de las ventas de Tecnoglass.

Como hechos sobresalientes, la manufactura de esta compañía colombiana está presente en construcciones como One Thousand Museum (Miami), Paramount Miami Worldcenter (Miami), Salesforce Tower (San Francisco), Via 57 West(NY), Hub50House (Boston), Aeropuerto Internacional El Dorado (Bogotá), One Plaza (Medellín) y Pabellón de Cristal (Barranquilla).