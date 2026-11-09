Comienza la nueva etapa de Tigo, tras la integración con Movistar: anuncia inversiones por 8,5 billones de pesos en 4 años

Con el anuncio de una inversión de 8,5 billones de pesos en los próximos 4 años, adicionales a los que pagó Millicom por la participación de EPM en Tigo UNE y las de Movistar y la Nación en Colombia Telecomunicaciones (Coltel) —que sumaron 4,5 billones de pesos-, este miércoles Tigo inició una nueva etapa ya integrada, que la convierte en uno de los jugadores más grandes del mercado colombiano de telecomunicaciones.

“La integración de las operaciones de Tigo y Movistar, junto con la transición hacia una sola marca, dará paso a una compañía más fuerte, con mayor escala, capacidades tecnológicas y recursos para acelerar la innovación y la expansión de sus servicios”, señaló la empresa en un pronunciamiento.

Carlos Blanco es el CEO de Tigo Colombia y lidera la estrategia de la compañía consolidada. Bogotá Octubre 14 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Entre inversiones proyectadas y adquisiciones, Millicom ha destinado más de 13 billones de pesos en Colombia, que convierten a este mercado en el más importante para esta multinacional de telecomunicaciones, que opera en 12 países.

“Colombia es un mercado estratégico para Millicom y una pieza fundamental de nuestra visión de largo plazo en América Latina. Estamos presentes en el país desde hace dos décadas y hoy damos un paso importante para consolidar una compañía más fuerte, con mayor capacidad de inversión y con el mejor talento para acelerar nuestra transformación. Creemos en Colombia y en su enorme potencial de crecimiento. Y estamos convencidos de que una infraestructura digital de calidad es fundamental para impulsar ese desarrollo, conectar a más colombianos y generar nuevas oportunidades. Nuestra apuesta es robusta: invertir más, innovar y ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes”, afirmó Marcelo Benítez, CEO de Millicom.

La compañía inicia así una nueva etapa bajo una sola marca, con un plan de inversión para los próximos cuatro años enfocado, como advierte en un pronunciamiento, en ampliar la cobertura, acelerar el despliegue de 5G, fortalecer la infraestructura digital y mejorar la experiencia de conectividad de millones de colombianos.

Al respecto, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, destacó el anuncio de esta inversión en Colombia y señaló que la confianza inversionista en el país está ‘disparada’.

La estrategia contempla inversiones en seis frentes: expansión y modernización de redes móviles, incluyendo el 5G; ampliación de las redes fijas y de fibra óptica; fortalecimiento de las redes de transmisión; evolución del núcleo (core) de red; digitalización y automatización de plataformas tecnológicas; y modernización de centros de datos e infraestructura crítica.

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Asimismo, con el lanzamiento de “Movistar ahora es Tigo”, la compañía inicia su transición hacia una sola marca, integrando infraestructura, capacidades y experiencia para ofrecer mejores servicios a los colombianos, especialmente a los más de 20 millones de usuarios de su red móvil.

Este lanzamiento, explicó la compañía, “marca el inicio de una transición hacia una identidad comercial unificada, que reúne las fortalezas de ambas operaciones, integrando infraestructura, talento, experiencia y capacidades tecnológicas bajo una sola marca. Esta transformación busca enfocarse en lo más importante: ofrecer una mejor experiencia de conectividad a los colombianos”.

Aclaró que la transición será progresiva, con información y acompañamiento a los clientes de Movistar y Tigo a través de los canales oficiales de la compañía.

Por su parte, la nueva Tigo aseguró que el tráfico de datos móviles continuará creciendo, con incrementos proyectados del 13 % en 2026 y un 15 % en 2027, mientras que el tráfico en redes 5G ha registrado un crecimiento del 300 % en 2026. “Esta creciente demanda, impulsada por la digitalización de la economía y las nuevas necesidades de hogares y empresas, exige inversiones constantes en infraestructura y tecnología”.

Millicom adquirió las participaciones de Telefónica en Colombia Telecomunicaciones, también la de la Nación en esta empresa, y la de EPM en Tigo UNE. En total sumaron 4,5 billones de pesos. Foto: GETTY IMAGES

En redes móviles, Tigo informó que ejecutará más de 5.000 ampliaciones de capacidad y desplegará más de 1.100 nuevos sitios de cobertura, hasta alcanzar 11.500 sitios en 2028, de los cuales más de 4.000 ofrecerán tecnología 5G, ampliando la cobertura de 128 a 324 municipios.

Este despliegue permitirá conectar a más de 492.000 personas en zonas rurales que hasta ahora no contaban con conectividad y mejorar el servicio de más de 3 millones de colombianos, con conexiones más rápidas y estables y mayor capacidad para responder al crecimiento del tráfico de datos.

En paralelo, la compañía continuará expandiendo y modernizando sus redes fijas y de fibra óptica, fortalecerá la infraestructura de transmisión y evolucionará el núcleo de sus redes para aumentar su capacidad, eficiencia y resiliencia.

La estrategia también contempla inversiones en digitalización, automatización y plataformas tecnológicas, así como en el desarrollo y modernización de centros de datos e infraestructura crítica, preparando las redes para el crecimiento de los servicios digitales, la inteligencia artificial y las futuras necesidades de conectividad de hogares y empresas.

Por la nueva escala, la empresa fortalecerá la oferta de Tigo Business, que ya representa el 20 % de los ingresos por servicios de la compañía, aprovechando la presencia de Millicom en 12 países de América Latina para acompañar la transformación digital y la expansión regional de las empresas colombianas.

La estrategia de Tigo contempla inversiones en digitalización, automatización y plataformas tecnológicas, así como en el desarrollo y modernización de centros de datos e infraestructura crítica, Foto: Adobe Stock

“Más allá de la conectividad, la oferta incluye soluciones de nube, ciberseguridad, Internet de las Cosas (IoT), inteligencia artificial y transformación digital, ayudando a empresas de todos los tamaños a mejorar su productividad, innovar y competir en una economía cada vez más digital”, dijo la compañía.

Como parte de su compromiso con el desarrollo del país, Tigo impulsará su Ruta de la Conectividad, una iniciativa orientada a ampliar la cobertura y modernizar las redes en distintas regiones de Colombia, con especial atención a territorios donde persisten desafíos de acceso, capacidad y calidad del servicio.

La nueva Ruta de la Conectividad buscará identificar oportunidades de expansión, priorizar territorios y desarrollar soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades locales. Entre los municipios prioritarios se encuentran Carmen del Darién, Riosucio y Medio Baudó, en Chocó; Providencia, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; San Andrés de Tumaco, en Nariño; y Paratebueno, en Cundinamarca. En conjunto, estos seis municipios reúnen a más de 360.000 habitantes, reflejando el alcance territorial de esta iniciativa y su potencial para acercar nuevas oportunidades digitales a más comunidades.