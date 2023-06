Dólar hoy en Colombia cerró con un precio tan bajo como el de los inicios del gobierno de Gustavo Petro

El peso colombiano está descrestando a los analistas. La moneda local resiste y este 6 de junio bajó tanto que se ubicó en un nivel igual al que tenía cuando apenas empezaba el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según la Bolsa de Valores de Colombia, el dólar fue bajando en la jornada, luego de haber iniciado el día con una tasa representativa del mercado (TRM) de 4.307,02 pesos, y cerró a un precio de 4.225 pesos, es decir, una cifra que no se tenía desde el 17 de agosto de 2022, a solo una semana del comienzo del mandato Petro, cuando aún los mercados no se habían estremecido con varios de los mensajes del mandatario y algunos de sus funcionarios.

¿Qué está pasando?

El dólar en Colombia, desde el 1º de enero de este año, cuando se cotizaba en 4.810,22 pesos, entró en una senda alcista, además de la alta volatilidad que ha caracterizado a la divisa. Cada vez que había un trino desde la Casa de Nariño, se movía, pero también lo hacía al vaivén de hechos internacionales, como la guerra en Ucrania, la inflación global y las señales de desaceleración que se han enviado desde Estados Unidos.

El 17 de febrero, de acuerdo con los registros del Banco de la República, llegó a 4.966 pesos, uno de los niveles más cercanos a los temidos 5.000 pesos, precio que tuvo a finales de 2022 y a inicios de enero de este año.

Sin embargo, en las últimas semanas, la moneda estadounidense, pese a que se fortalece en el mundo, en Colombia sigue a la baja, frente a una visible revaluación del peso. “El dólar tiene una divergencia frenta al mundo desde hace más de 3 semanas. En los países de la región la moneda sube poco y en Colombia, nada”, sostuvo Felipe Campo, analista de Alianza Valores.

Dólar en Colombia hoy 6 de junio - Foto: BVC

Resiste la crisis

Pesimistas, optimistas con los sucesos políticos que acontecen en el país. Esas circunstancias, en otros momentos, se reflejaban en los mercados. Sin embargo, desde esta semana, con la crisis política por los acontecimientos ocurridos en la Casa de Nariño, en torno al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, y la exjefa del gabinete, Laura Sarabia, algunos analistas esperaban un efecto en la moneda local.

No obstante, sucedió lo contrario. El peso se fortaleció frente al dólar y, solo en este martes, bajó 82 pesos en comparación con la TRM vigente para la jornada. Los analistas que siguen a diario el comportamiento de la moneda llegaron, inclusive, a estimar que el mercado estaba recibiendo de forma positiva el hecho de que en la Cámara de Representantes se hubiera anunciado el congelamiento de la agenda legislativa alrededor de las reformas sociales del gobieno de Petro, teniendo en cuenta los posibles efectos fiscales y sobre el empleo, que pueden traer consigo.

José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana - Foto: FOTO: Pedro baute

José Ignacio López, investigador de Corficolombiano, destacó que, más allá del ambiente político interno, lo externo le es favorable a la moneda colombiana. “Hubo aumentos del precio del petróleo”, por ejemplo. Sobre las reformas, el experto indicó que al mercado le preocupan algunos aspectos de la reforma, porque, en salud, si no hay ajustes profundos podría haber un incremento del gasto. En la pensional está el riesgo que hay para el ahorro de los ciudadanos, y en la laboral se asoma la amenaza de no generación de empleo por el aumento en los costos de la nómina formal. “El mercado podría estar viendo con buenos ojos la oportunidad de moderar las reformas, para que no sean tan radicales”, sostuvo López.