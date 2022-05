Dos altos directivos de Twitter salen de la compañía, tras compra de Elon Musk

Este jueves, el director ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, anunció a los trabajadores de la compañía en un correo electrónico que los encargados de las divisiones de consumo e ingresos dejarán la empresa, lo cual se cataloga como una onda expansiva tras la adquisición por parte del multimillonario Elon Musk.

De igual manera, Agrawal dijo, de acuerdo con Reuters, que la empresa suspenderá la mayor parte de las contrataciones que estaban previstas y revisará las ofertas de trabajo disponibles actualmente para saber si retirarán alguna.

No obstante, la empresa no tiene entre sus objetivos a corto plazo realizar despidos, de acuerdo con The New York Times.

Al respecto, Kayvon Beykpour, quien era el encargado de la división de consumidores de Twitter, contó que su salida no fue voluntaria. “Parag me pidió que me fuera después de hacerme saber que quiere dar una dirección diferente al equipo”, dijo en su cuenta de Twitter.

Así mismo, saldrá Bruce Falck, quien estaba al frente del departamento de ingresos, y a través de un trino agradeció a su equipo de colaboradores: “Hemos podido lograr los resultados que alcanzamos gracias a vuestro duro trabajo; los ingresos trimestrales no mienten”.

Elon Musk confirmó cuáles perfiles buscará para contratar personal en Twitter

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dueño de Tesla y SpaceX, compró recientemente Twitter por 44.000 millones de dólares, luego de un acuerdo que valora cada acción de la firma en 54,20 dólares, y ha insistido en que quiere transformar esta red social para supuestamente garantizar la libertad de expresión.

“La libertad de expresión es la base de una democracia que funciona, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten los temas vitales para el futuro de la humanidad”, declaró Musk en días pasados por medio de un comunicado en el que se anunció la compra de la red social.

Ahora, con el poder en Twitter, Musk anunció este viernes por medio de su cuenta en Twitter que dará prioridad en la compañía a los cargos relacionados con ingeniería de sistemas, diseño de la aplicación, ciberseguridad y los servidores.

“Si se completa la adquisición de Twitter, la empresa estará muy centrada en la ingeniería de ‘software’, el diseño, la seguridad de la información y el ‘hardware’ del servidor”, dijo Musk en la citada red social.

If Twitter acquisition completes, company will be super focused on hardcore software engineering, design, infosec & server hardware https://t.co/m2HseK0TXl — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2022

Elon Musk vendería Twitter en tres años, advirtió diario estadounidense

La noticia de la compra de Twitter por parte de Elon Musk se tomó los principales titulares del mundo, pues el excéntrico millonario se convirtió en el máximo accionista de Twitter.

Ahora, el diario The Wall Street Journal aseguró que Musk estaría pensando en vender la red social en solo tres años y que dicha operación se cerraría pronto.

La idea, según el medio, es consultar primero con accionistas y reguladores de Twitter para confirmar que efectivamente se pueda hacer la operación.

Según The Wall Street Journal, Musk está en contacto con fondos de inversión privada que le ayudarían a pagar los 21.000 millones de dólares con los que se comprometió a aportar como fondos propios para poder cerrar la compra de Twitter.

De esta manera, Musk haría más rentable y atractiva la red social en los próximos tres años, para convertirla en el centro de atención y atraer a los inversionistas para que la compren.

Por el momento, ni Musk ni Twitter se han pronunciado sobre lo dicho por el medio estadounidense y lo que se sabe es que el millonario planea mejorar la red social para reducir la censura con referencia a las políticas de moderación de contenidos de odio.