Este es el carbohidrato más barato del mercado, ¿qué tanto se consume en Colombia?

Con la marcada inflación que se vive hoy, cada vez es más difícil para los hogares conseguir alimentos accesibles y uno de los que se mantiene entre los más baratos es la harina de maíz, que es la base para hacer las arepas. Colombia es uno de los países en donde más se consume este producto, bien sea en harinas o en arepas listas, lo que implica unos 40 kilos por persona, cifra que ha sido impulsada por la migración venezolana.

Justamente el vecino país tiene un consumo más alto de harina de maíz con 50 kilos per cápita, pero quizás la nación en donde este producto se come más es Sudáfrica, con 70 kilos per cápita, aunque allá no se come en forma de arepa, sino de colada.

Estas cifras son de Alimentos Polar, la multinacional venezolana, con 27 años de operación en Colombia, y en donde ratifican que la harina de maíz es el carbohidrato más barato del mercado, pues con un kilo se pueden hacer 20 arepas, lo que implica que cada una sale en menos de 200 pesos.

José Antonio Pulido, gerente general de Alimentos Polar - Foto: Alimentos Polar

José Antonio Pulido, gerente de la compañía, explica que por las disrupciones del comercio mundial, el precio del maíz ha subido casi 30 %, pero ese porcentaje no lo pueden trasladar al consumidor final, que en su mayoría es población vulnerable. Para no afectar sus márgenes, están aumentado sus compras de maíz local, mediante un programa con cultivadores en los que fijan precios incluso antes de que siembren. Con esto garantizan parte de su abastecimiento y el agricultor el pago de su cosecha. Este año esperan comprar 60.000 toneladas a través de este programa. Por ahora participan 40 agricultores, quienes proveen el 10% del maíz que consume la compañía.

En crecimiento

Alimentos Polar acaba de completar 10 años incrementando su negocio en el país y ha multiplicado su facturación por seis (en 2021 vendieron 689.000 millones de pesos, 12 % más que un año atrás), de la mano del mayor consumo de los colombianos. Acá tienen dos líneas de producción: comida para humanos (donde fabrican su famosa Harina PAN, avena, pancakes, arepas listas, siropes y cereales infantiles) y otra de comida para mascotas.

En los últimos diez años, Alimentos Polar pasó de 300 a 1.300 empleados en Colombia, de los cuales 60 fueron contratados el año pasado. Para 2023 planean contratar 50 personas más. Si se mira su generación de empleo indirecto, este llega a 7.000 personas.

Alimentos Polar emplea a 1.300 personas en Colombia. - Foto: Alimentos Polar

Pulido agrega que el programa de compra de maíz a los agricultores lo desarrollan en Córdoba, Meta y Tolima. También compran arroz y harinas cárnicas. Hoy 60 % de sus insumos son de origen nacional. Lo único que deben importar por completo es la avena y un subproducto del arroz que sirve de base para algunas de sus preparaciones.

Las cifras del Dane muestran que, hasta noviembre el precio de harinas, cereales y almidones había subido 20,50% anual, sin embargo, esto no ha afectado la demanda y Pulido lo atribuye al hecho de que la harina de maíz es un producto básico, que los consumidores priorizan.

Esta empresa hoy registra crecimientos de doble dígito tanto en volumen como en facturación, que espera mantener en 2023. Para esto hizo inversiones de 60.000 millones de pesos en dos ampliaciones de sus plantas, con las que atienden el mercado local y exporta a Chile, Perú y Ecuador y lo que más vende al exterior es precisamente harina de maíz. También venden sus otros productos a países del Caribe, Centroamérica y Argentina y ahora con la reapertura del comercio con Venezuela podrán enviar productos a su casa matriz.