Este fue el mes del año donde creció más el tráfico aéreo internacional que el doméstico en Colombia

El turismo internacional muestra buenas señales de dinamización dentro de la economía nacional, mostrando que, pese a las coyunturas que se han presentado a lo largo del año, en especial, por la volatilidad del dólar; los ciudadanos extranjeros están interesados en conocer el país y disfrutar de su variada oferta turística.

Así lo demuestran recientes cifras reportadas por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), donde se evidencia que de enero a octubre se viene registrando un comportamiento positivo en el número de viajeros movilizados; donde el tráfico aéreo internacional ha tenido un dinamismo importante, reflejado en gran medida por el fortalecimiento de la conectividad aérea que hace que Colombia esté en el radar del turismo mundial.

Informó el gremio que, para los primeros diez meses del año, la movilización de pasajeros internacionales fue de 12,4 millones, cifra que evidencia un incremento del 5 %, al compararse con los 11,8 millones del mismo periodo de 2019. Siendo, Estados Unidos, España, Chile, Canadá y Perú, los principales puntos de origen de estos viajeros que están llegando al país.

Por su parte, el número de pasajeros movilizados en vuelos nacionales, estuvo en 27,3 millones, lo que significó un crecimiento del 23 %, frente a los 22,3 millones transportados durante los mismos meses, dos años atrás.

Aunque los vuelos domésticos siguen dinamizando el sector aéreo colombiano, fue en el último de análisis, es decir, octubre; donde esta situación cambió, debido a que el tráfico aéreo internacional creció más que el interno. Mientras que en el décimo mes del año el crecimiento de los pasajeros transportados en vuelos nacionales se ubicó en 18%, en el caso de los internacionales, estuvo en 20 %.

”Lo anterior demuestra que pese a la volatilidad que ha tenido el dólar, el movimiento de pasajeros no se ha visto afectado y, por el contrario, sigue revelando cifras de crecimiento, permitiendo de esta manera también la recuperación económica del país“, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Este comportamiento llena de optimismo, no sólo a las agencias de viajes, sino a todo el sector turístico del país, que tiene gran expectativa que esta dinámica en el tráfico aéreo internacional se fortalezca para que, en esta medida, crezca el número de visitantes internacionales que llegan al país por las diferentes terminales aéreas que este dispone; donde el mayor aporte lo hace Bogotá.

“Para la temporada de fin de año, las cifras tenderán a ser más positivas, principalmente por la reactivación de las rutas aéreas y la entrada en operación de otras nuevas, y porque es la principal época del año en la que los turistas viajan para compartir con su familia y amigos cercanos dentro y fuera del país”, afirmó.

Es por ello, que, para esa temporada vacacional, la dirigente gremial estima un movimiento de entre 8,2 millones y 8,5 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, representando así el crecimiento de entre el 11% y el 16%, frente con la misma temporada de 2019.

De acuerdo con información entregada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, un total de 29 aerolíneas conectan 11 destinos en Colombia, con 27 países del mundo y 45 ciudades internacionales, alcanzando más de 1.200 frecuencias semanales hacia Colombia y 216.000 sillas semanales. En lo corrido de 2022 han sido anunciadas 36 rutas internacionales, de las cuales 28 ya iniciaron operación, dirigidas por 11 aerolíneas.

Se estima que entre noviembre de 2022 y enero de 2023 se tendrá la visita de alrededor de un millón 455 mil visitantes no residentes que entrarían a Colombia. Esto significaría un incremento del 45 % con respecto al mismo periodo de 2021 (998.000 visitantes no residentes) y de 9,64 % con respecto a los valores prepandémicos de 2019 (1.327.000 visitantes no residentes).