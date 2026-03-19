Evite la suspensión de su pensión en Colpensiones: El trámite obligatorio para marzo 2026

Colpensiones se posiciona como una de las instituciones más importantes del sistema pensional en Colombia. Su función principal es administrar las pensiones de millones de personas que realizan sus aportes en este fondo público, el cual opera bajo un esquema de ahorro distinto al que utilizan los fondos privados.

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En la actualidad, la entidad tiene un rol clave dentro del proceso de cambio que trae la reforma pensional, ya que se espera que millones de afiliados provenientes de administradoras privadas sean trasladados hacia este sistema. Antes de iniciar el proceso de jubilación, los trabajadores deben cumplir con un paso fundamental, especialmente cuando se encuentran entre los 55 y los 60 años: revisar su historia laboral.

Los pensionados deben cumplir con una serie de obligaciones. Foto: 123RF

Este procedimiento es decisivo, debido a que no hacerlo puede ocasionar que una persona quede por fuera del sistema de pensiones. Para realizar la verificación, el afiliado debe ingresar al portal oficial de la entidad, consultar su historial y adelantar el trámite correspondiente para solicitar el reconocimiento de la pensión. En este registro se reúnen todas las semanas cotizadas a lo largo de la vida laboral.

Colpensiones ha advertido que es frecuente encontrar inconsistencias, como periodos que no aparecen registrados, información incompleta o empleadores que no reportaron los aportes realizados. Si estas irregularidades no se corrigen antes de comenzar el proceso de jubilación, el afiliado podría perder su derecho a recibir la pensión.

Para revisar la historia laboral, se debe entrar al portal de Colpensiones, dirigirse a la zona transaccional y acceder a la Sede Electrónica. Posteriormente, es necesario iniciar sesión con el usuario y la contraseña; en caso de no tener cuenta, se debe realizar el registro. Una vez dentro del sistema, se selecciona la opción “historia laboral”, se descarga el documento y se analiza con atención.

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Si se detectan errores en la información, el afiliado debe acudir a uno de los puntos de atención de la entidad con los documentos que respalden la solicitud, como comprobantes de pago o certificados de aportes a seguridad social, para solicitar la corrección de los datos.

Conocer el número de semanas cotizadas es fundamental para obtener una pensión. Foto: Adobe Stock

Finalmente, la entidad recuerda la importancia de proteger la información personal al utilizar la plataforma. Por ello, recomienda ingresar únicamente desde redes seguras, mantener la contraseña en privado y cerrar la sesión una vez se haya terminado la consulta.

En caso de olvidar la clave de acceso, el portal dispone de un mecanismo de recuperación que permite restablecerla y garantizar la seguridad de los datos del usuario.