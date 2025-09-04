En la mañana del 4 de septiembre de 2025, el ícono de la moda Giorgio Armani falleció a los 91 años de edad. El empresario se consolidó como uno de los grandes referentes del sector y logró forjar un imperio con impacto en diversos mercados en el mundo.

Según la revista Forbes, el diseñador italiano deja una fortuna estimada en unos 12 mil millones de dólares, ubicándose en el puesto 208 entre los empresarios más ricos del mundo.

Giorgio Armani falleció a los 91 años. | Foto: AP

¿Qué empresas forman parte del imperio Armani?

El legado empresarial de Armani incluye una amplia gama de activos e inversiones:

Participaciones en Luxottica, valoradas en aproximadamente 8 mil millones de dólares.

Hoteles de lujo, incluyendo su propia cadena.

La empresa de moda que lleva su nombre, con múltiples líneas y presencia internacional.

Inversiones diversificadas en distintos mercados.

Propiedades inmobiliarias en Italia, Francia y Estados Unidos.

¿Quién fue Giorgio Armani?

Giorgio Armani nació el 11 de julio de 1934 en las cercanías de Milán, en el seno de una familia humilde de origen armenio. Inicialmente estudió medicina durante dos años, pero abandonó la carrera al aceptar un trabajo como escaparatista en los prestigiosos almacenes Rinascente de Milán, donde trabajó hasta los 31 años.

Posteriormente, se formó como diseñador durante siete años junto al estilista y empresario Nino Cerruti. En 1975, fundó su propia casa de moda junto a su amigo Sergio Galeotti. Tras la muerte de Galeotti diez años después, Armani se convirtió en el único propietario, además de mantenerse como director creativo.

Sin hijos, no dejó un heredero directo, aunque un sobrino y dos sobrinas participan activamente en la empresa. En una ocasión, al preguntársele si imaginaba a alguien reemplazándolo como la fuerza creativa de su compañía, bromeó: “Mi ego diría, por supuesto, que nadie trabajaría nunca como Armani”. Luego, con humildad, añadió: “Hay talento allá afuera”.

Giorgio Armani, ícono de la moda de alta costura. | Foto: Getty Images

Armani fue una figura habitual en las semanas de la moda de París y Nueva York, aunque siempre se sintió más en casa en Milán, la capital italiana del estilo. Tradicionalmente, clausuraba la Semana de la Moda de Milán, haciendo una breve aparición con su característico atuendo de trabajo: camiseta azul marino y pantalones deportivos de alta tecnología.

Con el tiempo, diversificó su oferta al lanzar líneas más jóvenes y accesibles, como Emporio Armani. En 2010, inauguró su primer hotel de lujo en Dubái, ubicado en la icónica torre Burj Khalifa —el edificio más alto del mundo— donde las suites pueden costar varios miles de dólares por noche.