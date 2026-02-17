IA agéntica: del copiloto al “colega digital” (y cómo gobernarlo)

Empresas

Por: SAS Colombia.

Redacción Economía
17 de febrero de 2026, 5:12 p. m.
Durante los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha sido presentada como un copiloto: una tecnología que asiste, recomienda y acelera tareas humanas. Pero ese paradigma está cambiando rápidamente. A medida que entramos en 2026, las organizaciones empiezan a convivir con una nueva realidad: sistemas capaces de actuar, decidir y aprender de forma autónoma. No hablamos de asistentes, sino de colegas digitales. Y con ello surge una pregunta ineludible: ¿cómo se gobierna algo que ya no solo sugiere, sino que ejecuta?

Este es uno de los ejes centrales del AI Reality Check que anticipamos desde SAS. Tras años de entusiasmo, pilotos y promesas, el mercado entra en una etapa de madurez forzada. Los CFO exigen retornos claros, los CIO enfrentan arquitecturas cada vez más complejas y los líderes empresariales descubren que no toda automatización genera valor sostenible. En ese contexto, la IA agéntica (sistemas que coordinan múltiples agentes para alcanzar objetivos complejos de forma autónoma) deja de ser un experimento y pasa a ocupar el núcleo de las operaciones.

La diferencia es sustancial. Un copiloto asiste, un agente actúa. Un agente puede iniciar procesos, tomar decisiones encadenadas, interactuar con otros sistemas y aprender de los resultados. En sectores como servicios financieros, gobierno, salud o telecomunicaciones, estos sistemas ya empiezan a resolver interacciones completas con clientes, optimizar flujos operativos y generar impacto directo en ingresos y costos. Cuando eso ocurre, la pregunta ya no es si funcionan, sino quién responde por sus decisiones.

Aquí aparece el gran punto ciego del debate: la gobernanza. La adopción acelerada de agentes autónomos sin marcos claros de control, trazabilidad y rendición de cuentas es una receta para el riesgo. No solo por fallas técnicas, sino por impactos reputacionales, regulatorios y éticos. El primer “agent outage” con impacto financiero significativo no será un error anecdótico; será una llamada de atención global.

Por eso, el verdadero dilema no es innovación versus control. Esa discusión quedó atrás. En 2026, las organizaciones que lideren serán aquellas que entiendan que la gobernanza no frena la innovación, la hace viable. Gobernar IA agéntica implica definir qué decisiones puede tomar un sistema, bajo qué condiciones debe escalar a un humano, cómo se auditan sus acciones y cómo se mide su contribución real al negocio. Implica también contar con arquitecturas híbridas y soberanas, donde los datos, los modelos y las reglas estén bajo control de la organización, no diluidos en cajas negras externas.

Este cambio también transforma los roles de liderazgo. El CIO deja de ser solo un habilitador tecnológico para convertirse en un orquestador de ecosistemas, integrando agentes, datos, procesos y personas. Surgen nuevas funciones (desde responsables de confiabilidad de agentes hasta líderes dedicados a su operación) y, con ellas, una nueva forma de entender la productividad: equipos mixtos donde humanos y sistemas autónomos colaboran, cada uno con responsabilidades claras.

Pero hay una línea que no se debe cruzar. La IA agéntica no debe diseñarse para reemplazar personas, sino para potenciar capacidades humanas. Las organizaciones que utilicen estos sistemas para eliminar talento perderán algo más valioso que eficiencia: perderán criterio, contexto y confianza. En cambio, aquellas que inviertan en empoderar a su gente con tecnología responsable construirán ventajas competitivas difíciles de replicar.

La madurez de la IA no se medirá por cuántos agentes se despliegan, sino por cuántos generan valor comprobable, operan de forma transparente y pueden ser explicados. El hype está cediendo espacio a la rendición de cuentas. Y eso es una buena noticia.

La era del copiloto está quedando atrás. El colega digital ya llegó. La verdadera pregunta es si las organizaciones están listas para gobernarlo.

