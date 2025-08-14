Jornada de descuentos: rebajas de hasta 60 % en populares marcas en Bogotá; estas son las fechas

Con una economía en constante movimiento, cada vez son más los colombianos que buscan oportunidades, descuentos y ofertas en los distintos comercios, que les permitan hacer rendir mucho más su dinero y a la par adquirir productos y servicios de buena calidad.

Es por ello que distintos centros comerciales y tiendas lanzan recurrentemente productos, para atraer a este público, que puede frecuentar mucho más los establecimientos si cuenta con esos incentivos. De hecho, hace algunos días se conoció sobre una nueva campaña de ofertas que estaría realizando un reconocido centro comercial de Bogotá.

Estos son los numerosos descuentos. | Foto: Getty Images

A través de redes sociales se conoció que habrá una jornada de descuentos en el centro comercial Parque La Colina, durante el ‘sales fest’, en el que un buen número de marcas reconocidas tendrán ofertas y bajos precios. Se estima que los descuentos alcanzarán hasta un 60% en artículos seleccionados.

El centro comercial aseguró en sus redes sociales que la jornada de descuentos irá hasta el 24 de agosto y que serán más de 100 marcas las participantes, en las categorías de moda, hogar, belleza, entretenimiento, entre otras.

Entre las marcas participantes se encuentran algunas como Falabella, Stradivarius, Tommy Hilfiger, Zara. También se conoció que participará Casa Ideas, que tendrá rebajas en juegos de sábanas, vajillas, sets de pocillos, entre otros.

Parque La Colina es uno de los centros comerciales ubicados al norte de Bogotá. | Foto: Nathalia Angarita

El centro comercial indica que solo las marcas mencionadas en su portal oficial serán las que participarán en la jornada, por lo que otras dentro del centro comercial no estarán participando.

Estas son algunas de las marcas reseñadas en el portal del centro comercial y que son participantes oficiales del ‘Sales Fest’.

Cole Haan: 50% de descuento en referencias seleccionadas

Lili Pink: 20% en toda la tienda por compras superiores a $69.900

FXA: 50% de descuento en referencias seleccionadas

La casa de las carcasas: 30% de descuento en audio y carga por la compra de carcasas y cristal

Oboticario: 20% de descuento en todo el portafolio individual de productos

Falabella: 60% de descuento en referencias seleccionadas

Son varias las tiendas que lanzaron promociones. | Foto: NDABCREATIVITY - stock.adobe.com