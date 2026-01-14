Economía

Ley laboral en Colombia: trabajadores pueden exigir este derecho aunque los jefes se opongan

Las empresas deben garantizar los derechos de sus empleados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

14 de enero de 2026, 11:21 p. m.
Las empresas deben respetar las normas laborales del país.
Las empresas deben respetar las normas laborales del país. Foto: Agencia 123rf

En Colombia, los trabajadores del país tienen una serie de derechos y obligaciones que deben ser respetados por las empresas. Una de las principales alternativas que ofrecen las leyes del país es la posibilidad de la creación de un sindicato.

Estas son las empresas que deja el cantante Yeison Jiménez: de la música popular a la pasión por los caballos

Lo primero que señala la ley es que los empleados del país tienen derecho a constituir un sindicato, sin que este esté sujeto a la injerencia del Estado.

En una época en la que suelen aumentar los conflictos y la tensión laboral, es fundamental saber cómo actuar.
Los empleados tienen una serie de derechos que deben ser respetados. Foto: Freepik

“Los sindicatos no pueden tener por objeto la explotación de negocios o actividades con fines de lucro. Ningún sindicato puede usar como nombre social uno que induzca a error o confusión con otro sindicato existente, ni un calificativo peculiar de cualquier partido político o religión, ni llamarse ‘federación’ o ‘confederación’. Todo sindicato patronal debe indicar, en su nombre social, la calidad de tal”, señala el Ministerio de Trabajo.

¿Cuáles son los documentos mínimos para la creación de un sindicato?

• Nombre y apellidos completos de los iniciadores.• Números de identificación de los iniciadores.• Actividad que ejercen.• Nombre de la organización sindical.• Objeto de la organización sindical.• Firma de los iniciadores (fundadores).

Empresas

Corte Suprema señala que empleadores no pueden despedir a trabajadores sin justa causa 3 años antes de cumplir edad para la pensión

Empresas

Central Unitaria de Trabajadores convocó nueva jornada de concentraciones para el jueves 15 de enero

Empresas

Famosa pastelería colombiana se fue a la quiebra luego de 40 años de tradición: fuertes pérdidas

Empresas

Constructora Oikos anunció congelamiento de precios de VIS para proyectos de 2026: esto dijo

Salud

Afiliados de Nueva EPS deben hacer trámite obligatorio para medicamentos en 2026: esto es lo que deben saber

Empresas

Warner Bros se pronuncia contra la demanda de Paramount tras acuerdo con Netflix

Empresas

Estarían aceptando renuncias en la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera

Cápsulas

NCS Brands, grupo textil colombiano, busca posicionarse en Centroamérica tras crecer 22,68 % en 2025

Empresas

Estas son las empresas que deja el cantante Yeison Jiménez: de la música popular a la pasión por los caballos

Confidenciales

La tormenta perfecta que vive el sector empresarial

B. Acta de elección de la junta directiva, con los siguientes requisitos:i. Firma de los asistentes.ii. Número del documento de identidad de los asistentes.

Restaurante de Bogotá anunció su cierre definitivo por medio de las redes sociales

C. Acta de la asamblea en la que fueron aprobados los estatutos.D. Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato, autenticado por el secretario de la junta directiva.i. Contenido mínimo de los estatutos:• Nombre de la organización sindical.• Domicilio de la organización sindical.• Objeto de la organización sindical.

E. Nómina de la junta directiva y documento de identidad.F. Nómina completa del personal de afiliados con su correspondiente documento de identidad.

La nueva ley busca promover el trabajo en jóvenes y que estos puedan sumar experiencia laboral desde temprana edad.
Los sindicatos tienen una serie de normas para su funcionamiento. Foto: Agencia 123rf

En los sindicatos, las personas no pueden realizar actos que atenten contra los intereses y las políticas de la empresa. Por otro lado, no pueden desarrollarse actividades que vayan en contra del desarrollo natural de las actividades de la compañía.

Por otra parte, las empresas deben ser informadas sobre la creación del sindicato y las labores que se realicen en el mismo. Además, deben contar con todos los documentos que acrediten al sindicato y a sus voceros.

Las empresas deberán mantener comunicación directa con sus sindicatos y comunicar de manera oportuna las decisiones que se tomen y que tengan importancia para los empleados.

Más de Empresas

propone un programa de orientación sociocultural que permita a los jóvenes transitar de la educación escolar hacia la educación posmedia y, posteriormente, hacia el mercado laboral.

Ley laboral en Colombia: trabajadores pueden exigir este derecho aunque los jefes se opongan

No

Corte Suprema señala que empleadores no pueden despedir a trabajadores sin justa causa 3 años antes de cumplir edad para la pensión

Marcha gremios de trabajadores

Central Unitaria de Trabajadores convocó nueva jornada de concentraciones para el jueves 15 de enero

GETTY IMAGES

Famosa pastelería colombiana se fue a la quiebra luego de 40 años de tradición: fuertes pérdidas

Microsoft revela los trabajos que seguirán sin intervención de la IA

Constructora Oikos anunció congelamiento de precios de VIS para proyectos de 2026: esto dijo

Freddy Aguado (en la foto) llevando esperando desde junio de 2025 para que a su esposa le hagan una cirugía de .

Afiliados de Nueva EPS deben hacer trámite obligatorio para medicamentos en 2026: esto es lo que deben saber

Logo de la empresa Warner Bros que será adquirida por Netflix.

Warner Bros se pronuncia contra la demanda de Paramount tras acuerdo con Netflix

Muchos despidos de empresas son sin causa justificada.

Estarían aceptando renuncias en la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera

María Elena Ospína, presidenta de Acopi.

“Acopi no se opone a mejores ingresos, se opone a que se pierda empleo formal”: la posición del gremio ante el aumento desbordado del salario mínimo

YEISON JIMENEZ

Estas son las empresas que deja el cantante Yeison Jiménez: de la música popular a la pasión por los caballos

Noticias Destacadas