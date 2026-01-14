Ley laboral en Colombia: trabajadores pueden exigir este derecho aunque los jefes se opongan

En Colombia, los trabajadores del país tienen una serie de derechos y obligaciones que deben ser respetados por las empresas. Una de las principales alternativas que ofrecen las leyes del país es la posibilidad de la creación de un sindicato.

Estas son las empresas que deja el cantante Yeison Jiménez: de la música popular a la pasión por los caballos

Lo primero que señala la ley es que los empleados del país tienen derecho a constituir un sindicato, sin que este esté sujeto a la injerencia del Estado.

Los empleados tienen una serie de derechos que deben ser respetados. Foto: Freepik

“Los sindicatos no pueden tener por objeto la explotación de negocios o actividades con fines de lucro. Ningún sindicato puede usar como nombre social uno que induzca a error o confusión con otro sindicato existente, ni un calificativo peculiar de cualquier partido político o religión, ni llamarse ‘federación’ o ‘confederación’. Todo sindicato patronal debe indicar, en su nombre social, la calidad de tal”, señala el Ministerio de Trabajo.

¿Cuáles son los documentos mínimos para la creación de un sindicato?

• Nombre y apellidos completos de los iniciadores.• Números de identificación de los iniciadores.• Actividad que ejercen.• Nombre de la organización sindical.• Objeto de la organización sindical.• Firma de los iniciadores (fundadores).

B. Acta de elección de la junta directiva, con los siguientes requisitos:i. Firma de los asistentes.ii. Número del documento de identidad de los asistentes.

Restaurante de Bogotá anunció su cierre definitivo por medio de las redes sociales

C. Acta de la asamblea en la que fueron aprobados los estatutos.D. Un (1) ejemplar de los estatutos del sindicato, autenticado por el secretario de la junta directiva.i. Contenido mínimo de los estatutos:• Nombre de la organización sindical.• Domicilio de la organización sindical.• Objeto de la organización sindical.

E. Nómina de la junta directiva y documento de identidad.F. Nómina completa del personal de afiliados con su correspondiente documento de identidad.

Los sindicatos tienen una serie de normas para su funcionamiento. Foto: Agencia 123rf

En los sindicatos, las personas no pueden realizar actos que atenten contra los intereses y las políticas de la empresa. Por otro lado, no pueden desarrollarse actividades que vayan en contra del desarrollo natural de las actividades de la compañía.

Por otra parte, las empresas deben ser informadas sobre la creación del sindicato y las labores que se realicen en el mismo. Además, deben contar con todos los documentos que acrediten al sindicato y a sus voceros.

Las empresas deberán mantener comunicación directa con sus sindicatos y comunicar de manera oportuna las decisiones que se tomen y que tengan importancia para los empleados.