Liliana González, la colombiana reconocida como la mejor gerente de Microsoft en EE. UU.; esta es su historia

Liliana González, una colombiana egresada de la Universidad Javeriana como ingeniera industrial y quien tiene una especialización en mercadeo, fue galardonada como la mejor gerente de Microsoft en Estados Unidos, con tan solo 8 meses de estar trabajando para este mercado.

Con 17 años de experiencia en esta compañía, para González, Microsoft es la segunda relación más larga de su vida, después de su esposo, con quien lleva 21 años de casada y a quien conoció en la universidad.

Su reconocimiento en Estados Unidos es una muestra de lo talentoso y disciplinados que son los colombianos. Lea a continuación la entrevista con Liliana González:

SEMANA: ¿cuál fue ese reconocimiento que recibió en Estados Unidos?

Liliana González (L.G.): Es un reconocimiento como el mejor manager, gerente o líder de Microsoft. Para mí es un importante reconocimiento por dos razones: la primera, porque en una empresa de tecnología, donde el capital humano es lo más importante que hay, ser reconocida por hacer una buena gestión con la gente, ya es algo muy importante.

En segundo lugar, porque hace tan poco me cambié a trabajar al mercado de Estados Unidos. Yo soy colombiano y he trabajado en mi país y en Latinoamérica durante toda mi carrera, durante los últimos 25 años, y hace 9 meses fui promovida a un rol en Estados Unidos. Entonces ser reconocida como la mejor gerente cuando estoy trabajando con un equipo que maneja una cultura diferente, en un mercado diferente al que yo estoy acostumbrada, realmente es muy gratificante.

SEMANA: es decir, que fue reconocida como mejor gerente dentro de Microsoft en Estados Unidos...

L.G.: Sí, mejor gerente dentro de Microsoft para el mercado de Estados Unidos.

SEMANA: ¿Y cuál es el cargo que desempeña dentro de Microsoft?

L.G.: Yo soy directora de alianzas globales para Microsoft de Estados Unidos.

SEMANA: ¿Cómo llegó a ocupar este cargo en Microsoft de Estados Unidos?

L.G.: Antes de llegar al mercado de Estados Unidos había trabajado en América Latina, estuve trabajando en Colombia, en Chile, entre otros países, pero también tengo experiencia en roles regionales, es decir, para toda América Latina.

Antes de asumir este reto, estaba al frente de la Alianza de Microsoft para el mercado de América Latina y fui promovida para mover esas alianzas globales en el mercado de Estados Unidos.

SEMANA: Pero ya tiene 17 años de experiencia con Microsoft...

L.G.: Si, más de 17 años, ha sido increíble.

SEMANA: ¿Cómo llegó a esta compañía?

L.G.: Yo estudié ingeniería industrial en la Universidad Javeriana y desde que me gradué he estado trabajando en el sector de tecnología y las comunicaciones. He trabajado en diferentes compañías como Oracle, ETB y llegué a Microsoft hace 17 años después de haber tenido esta experiencia.

SEMANA: ¿Cuáles fueron esos primeros cargos que ocupó en Microsoft?

L.G.: Inicialmente, fui gerente de producto para todo lo que era base de datos en la Región Andina, la cual, en esa época, cubría Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Posteriormente, fui promovida a manejar ese mismo rol, pero a nivel regional para América Latina.

SEMANA: Pero cuando ocupó estos cargos, ¿su residencia fue en Colombia?.

L.G.: Inicialmente sí, cuando fui gerente de producto para la Región Andina, mi base era Colombia. Gracias a los resultados me promovieron para manejar Latinoamérica y fue cuando tomamos la decisión con mi esposo de venirnos a vivir a Estados Unidos hace 15 años.

SEMANA: ¿Qué significa Microsoft en su vida?

L.G.: Microsoft es la relación más larga que he tenido en toda mi vida, después de mi esposo (risas). Microsoft ha sido definitivamente esa plataforma de desarrollo tanto personal y familiar. Con Microsoft he tenido la oportunidad de conocer diferentes mercados a tal punto de abrirme la posibilidad de vivir en Estados Unidos. Es una empresa que me ha brindado un fundamento de crecimiento.

También ha significado todo lo que es la transformación real del mercado de tecnología, la cual es un acelerador en cualquier economía, empresa, es un habilitador que ayuda a que cualquier entidad sea más productiva, que pueda tener modelos o procesos más transparentes con sus clientes, con sus ciudadanos. Por consiguiente, para mí la tecnología es la revolución.

SEMANA: ¿Y a su esposo lo conoció en Microsoft?

L.G.: No... (risas). Con él tengo 21 años de casada. Después de mi esposo, Microsoft es la segunda relación más larga de mi vida. A él lo conocí en la Universidad y tenemos una hija, Gabriela, de 16 años.

SEMANA: ¿Qué le aporta Liliana González a Microsoft en Estados Unidos?

L.G.: Microsoft es una empresa que cree mucho en la diversidad, no solamente de género, que es la más popular en muchas de las empresas, sino también en la diversidad cultural, entonces llegar como una persona latina a Estados Unidos me ayudó a tener una visión totalmente diferente de cómo poder trabajar y enfrentar diferentes situaciones; nosotros en América Latina somos muy hábiles y hemos trabajo muchísimo en mercados de desarrollo donde siempre tenemos varias dificultades y retos por delante, por consiguiente yo vine a aportar ese rol a Microsoft de Estados Unidos, a tener la capacidad de pensar diferente, a descubrir todas esas oportunidades que tenía este mercado.

SEMANA: ¿Qué puede significar para el país que una colombiana sea catalogada la mejor gerente de Microsoft en Estados Unidos?

L.G.: Es una muestra más de que los colombianos tenemos un pensamiento bastante abierto, que tenemos esa cultura de buscar los resultados, de pensar fuera de la caja, de querer trabajar y buscar éxito, ser propositivos. Los colombianos estamos enfocados en lograr resultados y este reconocimiento es una muestra de que la disciplina tiene sus frutos.