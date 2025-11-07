Suscribirse

Los datos y la IA reducen costos y aceleran hasta en un 90% sus procesos en el sector bancario de Colombia

Los bancos que migran automatizan hasta 70% de sus procesos, reducen fraudes y anticipan riesgos.

Redacción Semana
7 de noviembre de 2025, 7:29 p. m.
-
Los bancos que aún dependen de procesos manuales o plataformas que no se comunican entre sí pierden más de lo que imaginan, desde ingresos por fraudes no detectados hasta clientes que migran a competidores digitales y multas por entidades regulatorias.

En Colombia, la IA se ha convertido en un eje estratégico para la banca, permitiendo automatizar tareas, prevenir riesgos y optimizar la toma de decisiones en tiempo real. Aun así, el sector enfrenta desafíos que van más allá de la tecnología.

En una industria donde, según Gartner, la inversión global en IA generativa alcanza este año los USD 644 mil millones, avanzar hacia modelos basados en datos ya no es una elección sino una ventaja competitiva.

De acuerdo con Óscar Hernández, CEO de Bluetab an IBM Company, el cambio es rentable. Hoy la inteligencia artificial permite a los bancos detectar fraudes en tiempo real, anticipar riesgos crediticios, personalizar la experiencia del cliente y optimizar operaciones sin comprometer seguridad ni cumplimiento.

“Migrar una plataforma de datos a la nube no significa detener la operación, sino hacerla más eficiente y controlada. En Bluetab ayudamos a los bancos a hacerlo de manera simple y estratégica, usando tecnología para automatizar cerca del 70% de sus procesos y reducir en un 90% los tiempos de análisis. Eso se traduce en menos errores, más agilidad y mejores decisiones”, explica Hernández.

Esa apuesta por la eficiencia llevó a la compañía a crear PurIA, un asistente que, mediante inteligencia artificial, acelera las migraciones y elimina cuellos de botella operativos, logrando una velocidad hasta tres veces mayor que los procesos tradicionales, con un uso más eficiente de recursos, costos y tiempos

“Esta solución permite a las entidades procesar y migrar grandes volúmenes de datos con más velocidad, optimizando su capacidad tecnológica, con análisis más precisos, respuestas inmediatas ante picos de demanda y una mejora sustancial en la experiencia del cliente” afirma, Hernández.

Los modelos de IA analizan millones de transacciones de manera continua y generan alertas automáticas antes de que un fraude ocurra. Esta capacidad, que antes requería semanas de revisión, hoy se logra en segundos y redefine el control operativo.

Al mismo tiempo, las entidades están transformando su relación con los usuarios al crear experiencias personalizadas, ofrecer recomendaciones basadas en comportamiento, segmentar clientes y diseñar productos que responden a sus necesidades reales.

Para Bluetab acompañar a las entidades financieras en la adopción de estrategias basadas en datos y modelos IA fortalece su competitividad, ya que posponer la migración implica acumular costos invisibles y perder agilidad frente a competidores más preparados, “la experiencia que tenemos demuestra que la IA mejora la eficiencia operativa y permite decisiones más rápidas y confiables”, afirmó Hernández.

Ese avance ya se refleja en la región, según Mordor Intelligence, el mercado de servicios en la nube en América del Sur alcanzará USD 55,21 mil millones en 2025, con la banca representando más del 21 % del uso regional, lo que confirma el papel del sector financiero como motor de la adopción tecnológica en la región.

