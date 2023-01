¿Pasajero agredió a un empleado de Avianca? La respuesta de la aerolínea frente al incidente

Un hecho de intolerancia se registró al interior del Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, en Antioquia, y que fue protagonizado por un pasajero que agredió físicamente a un empleado de Avianca.

A través de un video que circula por redes sociales, se aprecia a un joven de camisa negra con jeans grises totalmente alterado que tira al piso a un empleado de la aerolínea e intenta patearlo, sin importarte el estado de indefensión en el que éste se encontraba.

El hecho motivó la intervención de empleados de otros locales comerciales al interior de la terminal aérea, para evitar que el incidente pasara a mayores. Mientras se observa al agresor intentado ingresar a la puerta de acceso para tomar un vuelo, asegurando que él respondió de esa manera porque lo agredieron primero.

Frente a esta situación, SEMANA consultó a la aerolínea Avianca que a través de su Área de Comunicaciones expresó su rechazo frente a lo sucedido con un empleado de la compañía, al tiempo que manifestó que el incidente se presentó porque el ciudadano agresor se molestó porque “se le solicitó pagar por su equipaje, que superaba las dimensiones permitidas en su tarifa”.

“El empleado está siendo atendido por servicio de salud y el pasajero fue deteniendo por la policía. Desde Avianca rechazamos tajantemente las agresiones verbales y físicas contra nuestro personal de servicio”, informó.

La agresión física que realizó un pasajero a un empleado de Avianca, se presentó en el momento en el que el ciudadano adelantaba el check-in para abordar un vuelo hacia la ciudad de Bogotá. - Foto: Cortesía Avianca / A.P.I.

Así mismo, manifestó que este tipo de incidentes contra el personal que labora en la aerolínea, se han convertido en una situación penosa y recurrente. “Como lo hemos reiterado en diferentes ocasiones, en los últimos 2 años se han duplicado los casos de pasajeros disruptivos que tienen este tipo de comportamientos y que afectan la integridad de empleados, clientes, y la seguridad de nuestra operación”.

Por ello, solicitó a la ciudadanía en general respeto al personal que labora en la empresa y que está en la mejor disposición para atender los requerimientos de los pasajeros, sin que se deba llegar a las vías de hecho. “Así como nuestros pasajeros merecen respeto, nuestros más de 12.000 colaboradores también lo merecen”, apuntó.

Al interior de las instalaciones del Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, se produjo la agresión de parte de un pasajero a un empleado de Avianca. - Foto: Getty Images / Diego Rojas / EyeEm

Con respecto al tema que habría derivado en la agresión, el cobro adicional por exceso de equipaje, la aerolínea señaló que esta medida está debidamente señala en las políticas de la compañía, y que no se incurrió en ningún abuso o sobrecosto. Al tiempo que pidió a las autoridades competentes brindar un mayor acompañamiento que permita dar una respuesta oportuna ante estas eventualidades.

“Es fundamental y urgente que la Aeronáutica Civil fortalezca aún más la regulación y permita implementar listas de exclusión aérea para prohibir que pasajeros que han tenido este tipo de comportamientos vuelvan a volar”, puntualizó.

Sobre el incidente, el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro se pronunció, expresando desde sus redes sociales su rechazo frente al comportamiento del pasajero, indicando además que la violencia no es la vía para solucionar conflictos o diferencias.

¿Más fácil a los golpes?... 😡 ¡NO! ¡NUNCA!



Ni abordar, ni viajar y responder ante las autoridades es el resultado de actuar con violencia en nuestro Aeropuerto. ¡Aquí rechazamos de manera contundente todo tipo de agresión!



Nuestro acompañamiento y solidaridad con @Avianca. — José María Córdova (@AeropuertoMDE) January 12, 2023

Con respecto al estado de salud del empleado, no fue posible que se suministrará un reporte al respecto. Sin embargo, SEMANA conoció que se encuentra bien de salud y que presenta algunas contusiones leves que no revisten mayor gravedad. Mientras que en el caso del pasajero agresor, éste deberá responder ante las autoridades correspondientes por su conducta. No fue posible establecer si contra esta persona procederá alguna denuncia formal por parte del empleado agredido.

Vuelos especiales desde y hacia Pasto

Debido a la emergencia que se registró en el sur del departamento del Cauca, por cuenta de un deslizamiento de tierra en el municipio de Rosas, la aerolínea Avianca informó sobre la adoptación de medidas para favorecer el transporte aéreo de pasajeros desde y hacia Pasto; por lo que dispuso vuelos adicionales.

“Avianca, en coordinación con las autoridades, dispuso desde hoy 14 vuelos adicionales en las rutas Bogotá-Pasto-Bogotá y Cali-Pasto-Cali entre el 14 y el 18 de enero. Durante estos días, los clientes volando desde y hacia la capital de Nariño contarán con 4 vuelos adicionales entre Bogotá y Pasto para un total de 720 sillas, y 10 vuelos adicionales entre Cali y Pasto para una oferta de 1.800 sillas”, expresó mediante un comunicado.

Vale la pena destacar que estas operaciones se harán en aviones de la flota Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros.