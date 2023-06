Se acabó: en junio llegó a su fin el famoso piso de protección social, creado en el plan de desarrollo del gobierno Duque

Planteaba seguridad social mínima para trabajadores con ingresos inferiores a un salario mínimo, pero la Corte lo tumbó y dio 2 años para que el Congreso lo reglamentara, pero nunca se hizo. En las nuevas reformas hay alternativas, pero no constituyen un apoyo integral.

Cuando la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó el piso de protección social, nadie se imaginaba que desaparecería de la faz de Colombia.

El fin parecía justificado: se creó para brindar el acceso a la protección social a los trabajadores dependientes e independientes que tenían ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo. ¿Quién podría oponerse a eso?.

Pues, la Corte lo hizo y la medida no volvió a ser revivida. Para resolver una demanda que catalogaba al piso de protección social como discriminatorio, el Alto Tribunal emitió una sentencia con la cual, aunque tumbó el artículo que creaba ese mecanismo de ayuda social, dejaba un margen de casi dos años para que el Congreso de la República tuviera tiempo de regular el asunto en una ley ordinaria, pues la medida no podía ir en un plan de desarrollo.

Ese lapso que dio la Corte se venció en junio, con lo cual, el Piso de Protección Social pasó a ser historia. Los beneficiarios, que llegaron a sumar 61.000 personas, tenían en un solo ‘paquete’ de ayuda solidaria, beneficios del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud.

De igual manera, el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), para protección en la vejez, y, adicionalmente, un “Seguro Inclusivo” para la protección al trabajador de los riesgos de la actividad laboral y algunas enfermedades cubiertas por el BEPS.

En otras palabras, era un retrato, pero pequeño, del esquema de seguridad social que tiene un trabajador formal. La diferencia acá es que el ingreso no excedía el salario mínimo, por lo que al ciudadano le daban una mano.

Piso de protección social. - Foto: Coosalud

El Piso de Protección Social se creó para ser administrado por Colpensiones. Fue incluido en la Ley 1995 de 2019, es decir, el Plan de Desarrollo del gobierno de Duque, la cual contenía el artículo que fue declarado inexequible por la Corte, pero con efectos diferidos.

Eso daba margen para proponer un proyecto de ley independiente que regulara el piso mínimo de protección social antes de junio de 2023, de lo contrario, este perdería su aplicabilidad. Así sucedió. Dicha ley nunca fue elaborada para su trámite.

¿Qué hay ahora?

En las reformas sociales que pasó el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, hay medidas que podrían equipararse al Piso de Protección Social, no obstante, algunos expertos estiman que aquel que ya no podrá avanzar más por vencimiento de término de lo establecido por la Corte, tenía la ventaja del ‘todo en uno’, algo similar al régimen simple de tributación, con el cual, un contribuyente no tiene que hacer varios trámites ante la autoridad tributaria, sino que le simplifican el camino.

Reforma pensional pasó el primer debate en la Comisión Séptima del Senado. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Así, en la reforma pensional, que ya pasó un primer debate, se incluyó la posibilidad de cotizar por semanas, algo que no era posible antes, pues solo se podía realizar aportes por mínimo un salario.

En el tema de salud, el cubrimiento sería a través del régimen subsidiado.