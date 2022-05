Venta de juguetes creció un 26 % en el marco del Día de los Niños

Las fechas especiales siguen siendo uno de los mayores motores para dinamizar las ventas en el mercado nacional y con esto aportar al desarrollo de la economía, que se sigue recuperando de los efectos de la pandemia y el confinamiento que por más de un año paralizó a miles de comerciantes.

Para el mes que acaba de finalizar, la fecha especial fue el Día del Niño, que se celebró el pasado sábado 30 de abril, y en la cual muchas personas aprovecharon para agasajar a sus hijos, nietos, sobrinos, hermanos, etcétera.

Precisamente la celebración de este día fue importante para las ventas de jugueterías, restaurantes y centros de juegos, los cuales reportaron un aumento en la comercialización de sus productos. Según Mercado Libre, solo en materia de juguetes se registró un aumento del 26 %, respecto a una semana normal.

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla fueron las ciudades que mayor movimiento registraron, mientras que Hasbro y Mattel fueron las marcas que lideraron las búsquedas por parte de los colombianos en el Marketplace de Mercado Libre. El ticket promedio en las transacciones de estos artículos fue de $72.833.

Alejandra Camacho, head del Marketplace de Mercado Libre en Colombia, contó que los artículos más buscados por los colombianos fueron casita infantil, patineta monopatín, carro todoterreno, bloques gigantes para construir y cuatrimoto eléctrica.

“El comportamiento de los consumidores en la categoría de juguetes ha cambiado en los últimos años, dado que las tecnologías aplicadas a estos artículos vienen produciendo una mayor atracción para los niños”, explicó Camacho.

Según esta vocera de la plataforma de comercio en línea, también se ha evidenciado un crecimiento de las compras a través de internet, versus a las que se hacen en tiendas presenciales y una programación de la gente para hacer sus compras antes de cada fecha.

“A pesar de las innovaciones, se mantienen algunos juguetes tradicionales y lúdicos como lo son los bloques para construir y las casitas infantiles. A la par de esta tendencia, en materia de búsqueda de productos los padres están utilizando las plataformas digitales para realizar la compra de estos productos ya que evitan filas, desplazamientos y tienen mayor variedad”, agregó la Head del Market Place de Mercado Libre.

Así mismo, las grandes marcas del sector le apostaron a la promoción de estos productos con grandes descuentos, a través de plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, en donde los usuarios encontraron ofertas de hasta el 40 %.

Durante la jornada previa al Día del Niño, también vale la pena destacar que muchos clientes “pudieron gozar de entregas entre 24 y 48 horas para algunos productos, siempre cobijados bajo el sistema de Compra protegida, el cual busca garantizar que los consumidores queden completamente satisfechos con los productos recibidos”.

La inflación opacó las buenas ventas de los comerciantes en Marzo

Con buenas noticias, pero al igual con una leve preocupación cerró el mes de marzo para los comerciantes del país, quienes reportaron un crecimiento en sus ventas, pero perciben que se está reduciendo el poder adquisitivo entre los colombianos, debido al aumento sostenido del costo de vida, especialmente en la canasta familiar.

De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes, el 44 % de sus miembros reportó un aumento de ventas para el tercer mes del 2022, mientras que el 37 % dijo que fueron similares y el 19 % que bajaron respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a expectativas, el 46 % de los consultados piensa que en el transcurso del año seguirá mejorando el clima de los negocios en el país, mientras que para el 12 % el futuro no parece tan positivo. No obstante, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que no se demore en la adopción de medidas.

Fenalco explicó que por la alza de precios, muchos compradores de bajos ingresos optan por marcas más económicas o productos de menor tamaño, lo cual obliga a las empresas a acelerar su cadena de surtido, incrementando incluso los costos de fabricación y distribución, reduciendo de esta forma las ganancias a futuro.