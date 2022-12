Dólar en Colombia cerró a la baja este lunes bajo la modalidad next day: $4.732,05

El precio del dólar en Colombia vivió otro día de tendencia a la baja este lunes -26 de diciembre- en medio de las negociaciones bajo la modalidad next day que se vivió en esta oportunidad por cuenta del festivo de Navidad que se celebró en los Estados Unidos. La creciente confianza de los inversionistas, luego de las noticias positivas de los últimos días, sigue siendo fundamental para que esta divisa no vuelva a dispararse y por ahora se mantenga en niveles de calma para el mercado local.

De acuerdo con los reportes de cierre de Google Finances para esta jornada, la moneda estadounidense terminó operaciones con un último precio de 4.729 pesos con 76 centavos, cifra con la que cae $7,24, respecto a los registros de cierre del pasado viernes, cuando quedó en 4.737, tras otro día de caídas en ese entonces. Si bien se esperaba que durante esta jornada se lograra un leve repunte, al final su cotización terminó cediendo y cada vez se acerca más a la barrera de los 4.600 pesos.

Así mismo, durante esta sesión manejó una cotización promedio de 4.732 pesos con 05 centavos, que a su vez marca también un desplome frente a la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera, en 4.745 pesos con 04 centavos.

Esta misma TRM regirá mañana martes, ya que las operaciones de este día se dieron bajo la modalidad next day y por tanto solo se concretarán hasta la siguiente jornada hábil para los mercados en el gigante norteamericano.

En días como este, donde los mercados americanos no operan, el dólar se mueve bajo la modalidad Next Day, esto quiere decir que quien compra este tipo de divisas debe pagar la operación el día hábil siguiente. Normalmente, esta herramienta se usa para las fechas en las que no coinciden los feriados nacionales con los de Estados Unidos.

Dentro de los movimientos de la moneda norteamericana, en esta ocasión destaca que gran parte del día marcó fuertes repuntes que la llevaron incluso a máximos de 4.759 pesos, pero en las últimas dos horas empezó a ceder hasta quedar por debajo de los 4.730 pesos, demostrando que los esfuerzos de los inversionistas por romper nuevamente la barrera mínima de cotización volvieron a dar frutos, logrando registros que no se veían hace más de dos meses en el mercado local.

Así mismo, se debe tener en cuenta que el Gobierno de los Estados Unidos informó recientemente que la inflación en este país sigue dando muestras de desaceleración o por lo menos así se aprecia en el Índice de Precio del Consumo Personal, derivado del PIB, que en esta ocasión se ubicó por debajo de lo esperado por la Reserva Federal (Fed o banco central) y abre nuevamente el debate sobre una severidad innecesaria por parte de esta autoridad monetaria.

Si bien todavía existe el temor a una crisis económica muy fuerte en potencias como los Estados Unidos, Reino Unido y los miembros de la Unión Europea; las noticias que han ido llegando desde que comenzó diciembre dieron una vuelta a las tendencias y han revivido de a pocos el optimismo entre los inversionistas, quienes ahora hablan de un aterrizaje suave de la economía de su país.

Y es que no es para menos, ya que de acuerdo con el reporte entregado por el Departamento de Comercio de EE. UU., la inflación del gigante norteamericano se desaceleró en noviembre, para ubicarse el índice PCE en 5,5 % anual contra 6,1 en octubre.

Este informe resalta que en un mes, la subida de los precios fue de apenas 0,1 %, frente a 0,4 % en octubre. Esto se debe en gran medida a las acciones tomadas por la Fed para desacelerar la economía de ese país y de paso frenar la inflación.

Por ahora gran parte de los mercados del mundo experimentan la caída de flujos de capitales propia de fin de año, ya que muchos inversionistas se toman un descanso o prefieren esperar a ver cómo arranca el próximo año para analizar el rumbo que puede tomar la economía, en medio de los tiempos de recesión y grandes retos que se avecinan, por lo menos hasta el mes de mayo del 2023.