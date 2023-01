¿Dónde y cómo comprar y vender dólares en Colombia para aprovechar los precios bajos?

Siempre que el dólar sube o baja de precio en las diferentes economías del mundo, no faltan aquellas personas que ven estos movimientos financieros como una oportunidad para generar mayores ingresos o crear un ahorro en divisa extranjera que se capitalice con el tiempo y de esta forma generar una rentabilidad a futuro. También están aquellos que viven de lo que se conoce como “especulación de divisas” y siguen de cerca el movimiento de esta moneda, con el fin de comprar y vender cuando sea necesario.

De acuerdo con los expertos, no es malo, ni ilegal aprovechar las subidas y bajadas del dólar para hacer negocios, puesto que esta es la raíz del sistema financiero y el mundo capitalista, en el que todo tiene un precio y este se rige por la ley de oferta y demanda. No obstante, hay que tener cuidado, conocer conceptos básicos de este negocio y buscar una buena asesoría para no caer en manos de estafadores.

MANO CON TRES DÓLARES AMERICANOS - Foto: Getty Images

Con el fin de conocer mejor este mundo y entender un poco mejor sus vericuetos, SEMANA habló con Andrés Moreno Jaramillo, economista y asesor experto en mercados bursátiles y de divisas, quien aseguró que lo primero es tener claro para qué se van a comprar dólares, para que de esta forma se pueda elegir mejor el camino y evitar dolores de cabeza, por ejemplo, con los impuestos o cobros extras, que en muchas ocasiones se terminan pagando de forma innecesaria.

“Algunas personas necesitan hacer pagos en el exterior, hacen trabajos en el exterior y le pagan en otras divisas, se van a ir de viaje y tienen que cambiar sus pesos o simplemente quieren comprarlos para tenerlos ahí guardados esperando a que suban. En cada uno de estos escenarios hay una recomendación y por eso se debe tener muy claro qué es lo que se quiere hacer, para no cometer errores”, explicó este analista.

Opciones para comprar y vender dólares en Colombia

Si bien existe la creencia generalizada de que se compran dólares cuando están baratos y se venden una vez su precio ha subido; para este experto la situación es un poco más compleja, ya que si bien se pueden ganar unos ingresos extras, se podrían perder oportunidades de capitalizar estos recursos en el largo plazo y aprovechar mucho mejor las condiciones venideras para las bolsas de valores.

Una buena relación con los bancos también influye en la búsqueda de una buena imagen financiera. - Foto: Getty Images

Abrir una cuenta en el extranjero: Esta es una alternativa viable para aquellas personas que reciben dinero del exterior o hacen pagos de servicios por fuera del país. Con este método, quienes lo pongan en práctica se evitan tener que acudir constantemente a casas de cambio para convertir sus pesos en dólares y luego de esto buscar un punto donde se reciban estos últimos en consignación.

“Hay instituciones financieras en las que muchas personas hacen una consignación o una transferencia en pesos y de inmediato la cuenta a la que llega ese dinero lo transforma en dólares, haciendo todo mucho más fácil”, dijo Andrés Moreno.

Casas de cambio: Esta opción es la más conocida y es apropiada para aquellas personas que van a realizar un viaje y necesitan pasar su dinero a esta moneda extranjera. También sirve para aquellos que no son ávidos negociantes de esta divisa y solo buscan aprovechar que su precio está bajo, para guardarlos y esperar a que aumenten y luego venderlos, generando así una rentabilidad a largo o mediano plazo.

“Esto es, como se dice popularmente, guardar los dólares bajo el colchón y si bien suena atractivo, puede llegar a ser muy peligroso y generalmente no es recomendable para montos superiores a los 3.000 o hasta 6.000 dólares, ya que se podría convertir en un riesgo muy grande para las personas tener tanto dinero guardado”, indicó.

Aplicaciones digitales: Estas son herramientas que funcionan por medio de pagos digitales que las personas pueden hacer en su moneda local y esta de inmediato las convierte a dólares y los deposita en una billetera digital, ya sea para tenerlos guardados y venderlos más adelante o hacer pagos en sitios internacionales que solo aceptan esta divisa a cambio de sus productos.

“Las personas pagan por PSE y lo que hacen estas aplicaciones es inmediatamente ir y comprar los dólares y hacen la conversión y registra el dinero ingresado en la cuenta de cada persona, es fácil, sencillo, pero como ya dije antes, es bueno que las investiguen bien y sepan en cuál pondrán su dinero para que no sean víctimas de estafas”.

Criptomonedas: Frente a este último caso, Andrés Moreno recomienda hacerlo solo si se conoce a fondo este mecanismo o hay la intermediación de un experto en mercados financieros que esté pendiente de todo. Este sistema, muy parecido a la compra del bitcoin, opera con base en la referencia en el USDT, que es una stablecoin o moneda estable, es decir, que tiene un respaldo en riqueza fijo y tangible.

Bitcoin en una calculadora y formulario de declaración de impuestos sobre la renta individual 1040. impuesto para el comercio de criptomonedas. El concepto de tiempo para pagar impuestos. - Foto: Getty Images

“El USDT funciona de la mano con el dólar, la gente compra sus unidades y les da un manejo dentro del mercado como si fueran dólares debajo del colchón, solo que están en la virtualidad, compran cuando está barato, venden cuando está caro y de esta forma aprovechan y generan ingresos”, concluyó Andrés Moreno Jaramillo.