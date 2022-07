¿Qué hay detrás de la reciente volatilidad del peso colombiano?

El precio del dólar en Colombia y su escalada frente al peso ha sido uno de los temas más mencionados de las últimas semanas, especialmente desde la segunda vuelta presidencial que dejó como ganador a Gustavo Petro.

Una divisa norteamericana en 4.600 pesos alcanzó a asustar a muchos la semana pasada y puso a los analistas a pensar en la creciente inflación.

Si bien luego de esto bajó y actualmente ronda los 4.400 pesos, no hay que pasar por alto que aún se encuentra en máximos históricos y que aquellos que, por ejemplo, viven de las importaciones, tienen créditos en dólares o compran cosas por internet; están extrañando aquellos días en los que se costaba 3.700.

Así mismo, muchos se preguntan cuáles fueron las causas que influyeron en la devaluación de esta moneda, pues aunque se habló de que el detonante de todo fue la llegada de Petro a la Presidencia de la República, el análisis de lo que sucede deja ver que esto es mucho más complejo y muchas de las razones vienen de afuera.

Según un reciente análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras -Anif- para entender lo que está pasando con el peso y el dólar; se deben tener presente aspectos como la inflación, la guerra en Ucrania, los precios del petróleo y el miedo a una recesión económica que sigue latente en los mercados internacionales.

“Los temores por una recesión mundial a raíz de la emergencia sanitaria, atados a la casi inmediata disminución del precio del crudo como consecuencia de la contracción de su demanda, dispararon la divisa especialmente en los países emergentes”, dice este informe, en el cual recuerdan la relación que hay entre el precio de la moneda norteamericana y los valores del petróleo.

En el caso de Colombia, la Anif agrega que, poco más de un año después, la inestabilidad social generada por el Paro Nacional que condujo la posterior retirada de reforma tributaria resultó en la pérdida de calificación crediticia del país.

Esta situación aumentó los temores de los inversionistas por la delicada situación fiscal que se vivió en medio de la pandemia e impactó de igual forma la senda de devaluación que venía transitando nuestra moneda.

“Si bien la moneda colombiana ha venido transitando una devaluación progresiva en los últimos años, no fue sino hasta el 2020 cuando su comportamiento estuvo marcado por una alta volatilidad. En principio, la llegada de la pandemia promovió la salida masiva de capitales que buscaban, en un entorno lleno de incertidumbre, refugiar sus inversiones en economías más seguras, lo que terminó por devaluar nuestra moneda”, agregaron.

Esta asociación hace un análisis de lo que ha sido el precio del dólar desde que llegó la pandemia y mostró que hace dos años llegó por primera vez a la barrera de los 4.000 pesos (en marzo de 2020 estuvo en 4.230), pero con la reapertura volvió a bajar hasta los 3.700, para subir nuevamente este año.

“La divisa norteamericana ha tenido un comportamiento impredecible. En efecto, solo en el último mes, el dólar inició julio con un promedio de $ 4.151 y pasó a un pico de $ 4.627 con corte al 12 de julio. Eso representa una devaluación del 11,5 % en solo 12 días, periodo en el cual también se batieron máximos históricos día tras día desde el 9 de julio”, explicó la Anif.

¿Por qué pasa esto?

Más que hablar sobre la devaluación del peso, la Anif resalta que lo que se dio fue una disparada del dólar, influenciada por todo lo que estaba pasando en los Estados Unidos, especialmente con la caída de la producción industrial y los diferentes indicadores económicos en este país.

“Las actuales condiciones internacionales han hecho que la moneda estadounidense se fortalezca en todas las latitudes y frente a casi todas las divisas del mundo. Las razones que explican la subida reciente del dólar se remontan a la pandemia y al efecto que tuvo sobre la economía la suspensión de la actividad económica a raíz de la emergencia sanitaria. En Estados Unidos se registraron algunos de los peores indicadores económicos en la historia del país”, dijo este gremio.

Por otra parte, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania llevó a algunos países occidentales, entre ellos Estados Unidos, a establecer fuertes sanciones sobre el país euroasiático, desconectándolo parcialmente del comercio internacional.

“La participación de Rusia en el mercado internacional de commodities, en especial en el intercambio de petróleo y gas natural, se vio interrumpida por las sanciones. La salida de uno de los actores más importantes del mercado implicó un notorio ajuste en precios de esos y otros bienes claves como los cereales, el maíz, el trigo y los fertilizantes”, agregan.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras concluyó diciendo que persisten algunos problemas en el panorama internacional que amenazan la estabilidad del precio del dólar: expectativas de caídas en el crecimiento de Alemania y Europa, así como escaladas de precios generalizadas que se espera repercutan en la capacidad de generación de valor agregado por parte de la economía norteamericana.

Además, el panorama nacional que, en cabeza de la administración entrante, ha dejado entrever algunas políticas económicas que no son convenientes para Julio 21 de 2022 10 establecer confianza en los inversionistas. Si bien no toda la volatilidad de la divisa recae sobre el gobierno entrante, que ha enviado algunos mensajes de tranquilidad con los más recientes nombramientos, no es despreciable la falta de claridad en algunos temas esenciales para el país.