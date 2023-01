Wall Street aprovechó las buenas noticias y logró cerrar al alza este viernes

Las acciones estadounidenses terminaron al alza y registraron una segunda semana consecutiva de ganancias el viernes, con acciones de JPMorgan Chase y otros bancos subiendo luego de sus resultados del cuarto trimestre, que dieron inicio a la temporada de ganancias.

Gracias a un índice que muestra que la confianza de los consumidores estadounidenses en la economìa mejora, y luego de datos positivos de inflación, el índice principal Dow Jones ganó 0,33 %, el tecnológico Nasdaq 0,71 % y el índice ampliado S&P 500 subió 0,40 % en la campana de cierre.

Índices Bursátiles - 13 de enero - Foto: Investing.com

El sector financiero estuvo entre los sectores que dieron más apoyo al S&P 500. No obstante, la preocupación por los resultados y la orientación de las empresas en las próximas semanas mantuvo a los inversores cautelosos. Se espera que las ganancias interanuales de las empresas S&P 500 hayan disminuido un 2,2 % durante el trimestre, según datos de Refinitiv.

“Esto ha vuelto a poner el foco en las ganancias”, dijo Peter Tuz, presidente de Chase Investment Counsel en Charlottesville, Virginia, quien agregó que “aunque las ganancias fueron básicamente buenas, la gente está dando un paso atrás, y verás una actitud de esperar y ver con las acciones” a medida que los inversores escuchen más de los ejecutivos de la compañía.

Los bancos más grandes de Wall Street acumularon más fondos para tiempos difíciles a fin de prepararse para una posible recesión e informaron resultados débiles de la banca de inversión, aunque mostraron cautela sobre el crecimiento de los ingresos pronosticados. Pero dijeron que los consumidores se mantuvieron saludables y que las tasas más altas impulsaron las ganancias.

JPMorgan Chase & Co y Bank of America Corp superaron las estimaciones de ganancias trimestrales, mientras que Wells Fargo & Co y Citigroup Inc no alcanzaron las estimaciones de ganancias trimestrales. Pero las acciones de las cuatro empresas subieron, junto con el índice de bancos S&P 500.

Entre tanto, las acciones de Tesla cayeron, lo que limitó las ganancias en el S&P 500, después de que recortó los precios de sus vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa hasta en un 20 % después de no cumplir con las estimaciones de entregas para 2022.

La encuesta de la Universidad de Michigan del viernes mostró una mejora en la confianza del consumidor de EE. UU., y la perspectiva de inflación a un año cayó en enero al nivel más bajo desde la primavera de 2021. El jueves pasado, las acciones subieron después de que los precios al consumidor de EE. UU. cayeran por primera vez en más de dos años y medio en diciembre.

Según datos preliminares, el S&P 500ganó 15,54 puntos, o un 0,39 %, para cerrar en 3.998,71 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 77,99 puntos, o un 0,71 %, hasta los 11.079,09. El Promedio Industrial Dow Jones subió 109,61 puntos, o un 0,32 %, a 34.299,58.

Los tres principales índices registraron ganancias por segunda semana consecutiva, con el Índice de Precios al Consumidor del jueves y otros datos recientes reforzando las esperanzas de que una tendencia a la baja sostenida en la inflación podría dar a la Reserva Federal espacio para frenar sus aumentos de tasas de interés.

El mercado de valores de EE. UU. estará cerrado el lunes por el feriado del Día de Martin Luther King Jr. Los participantes del mercado monetario ven una probabilidad del 91,6 % de que la Fed suba la tasa de referencia en 25 puntos básicos en febrero, pero esperan que la tasa terminal sea del 4,9 % para junio.

Entre otros informes de ganancias, las acciones de UnitedHealth Group Inc subieron después de superar las expectativas de ganancias del cuarto trimestre de Wall Street. Las acciones de Delta Air Lines Inc cayeron debido a que la compañía pronosticó ganancias para el primer trimestre por debajo de las expectativas.

Por último, hay que decir que los precios del petróleo registraron su séptima alza consecutiva este viernes, impulsados por la creciente demanda china y la reapertura paulatina de sus mercados, tras el levantamiento de las medidas anti-covid.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo aumentó 1,48 % para cerrar en 85,28 dólares en Londres. En tanto, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en febrero ganó 1,87 % a 79,86 dólares en Nueva York.

*Con información de Reuters y AFP.