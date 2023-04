Wall Street no logra retomar el rumbo y este miércoles cerró dispar

Wall Street cerró dispar este miércoles, entre el impulso por los buenos resultados de Microsoft y las preocupaciones por el sector bancario, puesto que el fantasma de la recesión sigue vigente y muchos inversionistas optan por jugar a lo seguro.

Al cierre de las operaciones para esta jornada, el índice Dow Jones perdió 0,67 %, el tecnológico Nasdaq ganó 0,47 % y el S&P 500 cedió 0,38 %.

El banco regional estadounidense First Republic continuó en caída libre con una pérdida de 30 %, alimentando las preocupaciones sobre las condiciones de otorgamiento de créditos en Estados Unidos.

Una de las noticias del día corrió por cuenta de los pedidos de bienes duraderos que aumentaron en Estados Unidos en marzo tras dos meses de descenso, sobre todo gracias a equipamientos de transporte, según datos difundidos este miércoles por el Departamento de Comercio.

El importe total de los pedidos ascendió a 276.400 millones de dólares, o sea un 3,2 % más que en febrero, mes para el que los datos fueron revisados ligeramente a la baja (-1,2 % frente al -1,0 % anunciado inicialmente). Los pedidos de marzo superaron con creces las expectativas de los analistas, que pronosticaban un modesto aumento del 0,7 %, según el consenso publicado por el sitio especializado, briefing.com.

Entretanto, el mercado sigue digiriendo las recientes declaraciones del presidente Joe Biden, quien aseguró que el aumento del límite de endeudamiento de Estados Unidos por parte del Congreso “no es negociable”, como una pulla directa a los republicanos, que esperan votar un proyecto de ley que vincula esta medida con un recorte del gasto público.

Estaría “feliz de reunirme con (el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin) McCarthy, pero no para hablar sobre el aumento o no del techo de la deuda. Eso no es negociable”, sostuvo el mandatario en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca con su par surcoreano, Yoon Suk Yeol.

En Estados Unidos, el Congreso debe aumentar periódicamente el tope autorizado de endeudamiento del país, para no dejar a la mayor economía mundial en incumplimiento. La Casa Blanca pidió a los republicanos que no vinculen el presupuesto con el proceso de aumento del techo de la deuda, que suele enfrentar a los dos partidos en el Congreso.

En enero, Estados Unidos alcanzó su límite de endeudamiento de 31,4 billones de dólares, lo que llevó al Tesoro a tomar medidas. Este país corre el riesgo de incumplir sus obligaciones de deuda desde julio si el Legislativo no resuelve elevar el límite de endeudamiento federal, señaló a mediados de febrero la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Se trata de una situación sin precedentes que podría sacudir la economía mundial.

Desde la Presidencia de Barack Obama, este procedimiento que antes era una formalidad suele convertirse en una pulseada política a instancias de los republicanos, aunque siempre se alcanza un acuerdo. Un default provocaría “una catástrofe económica y financiera”, advirtió la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

La deuda estadounidense es, por su solvencia, un refugio para el sector financiero mundial. Desde los años 1960, el Congreso votó casi 80 veces este tipo de medidas para aumentar la capacidad de endeudamiento del país.

Petróleo y Europa

Por último, dando un vistazo a otros mercados internacionales, la mayoría de las principales bolsas europeas registraron pérdidas este miércoles por segundo día consecutivo, tras la publicación de resultados empresariales que desalentaron a los inversores.

La Bolsa de París cayó 0,86 %, su peor resultado desde fines de marzo. Londres bajó 0,48 %, Milán 0,54 % y Francfort 0,48 %. Madrid se mantuvo estable, con un alza marginal de 0,04 %.

Entre tanto, hay que destacar que las reservas comerciales de petróleo cayeron más de lo esperado en Estados Unidos la semana pasada. - Foto: Getty Images

Entretanto, hay que destacar que las reservas comerciales de petróleo cayeron más de lo esperado en Estados Unidos la semana pasada, según las cifras publicadas el miércoles por la Agencia estadounidense de Información sobre Energía (EIA).

En la semana que terminó el 21 de abril, estas existencias se retrajeron 5,1 millones de barriles (mb), el triple de lo que esperaban los analistas en lo previo, según el consenso reunido por la agencia Bloomberg.

