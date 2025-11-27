Advierten a jóvenes en Colombia por plata que no han reclamado: se acerca fecha límite

En Colombia, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) es la entidad encargada de crear, diseñar y focalizar los programas sociales, con los que busca sacar a comunidades de la pobreza o evitar que lleguen a padecer esta situación, a través de beneficios que en su mayoría son de carácter monetario.

Son varios los subsidios que allí se han creado. Entre ellos está el de Renta Joven, que ofrece transferencias monetarias a jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad para apoyar su acceso, permanencia y graduación en la educación superior y formación complementaria. Este programa es una evolución del programa Jóvenes en Acción.

Este subsidio es la continuación de Jóvenes en Acción. | Foto: Getty Images

Recientemente, el DPS se pronunció a través de un comunicado, asegurando que aún faltan unos 13.697 jóvenes participantes del subsidio por reclamar su transferencia en modalidad de giro. Es preciso indicar que desde el pasado 20 de noviembre, Prosperidad Social está entregando a 24.886 participantes de Renta Joven, las transferencias monetarias del actual ciclo en modalidad giro.

La entidad aseguró que hasta el 29 de noviembre, los jóvenes que faltan por cobrar el apoyo económico podrán reclamarlo en los puntos autorizados por el Banco Agrario.

“A la fecha, solo el 44,92% de los beneficiarios del programa en esta modalidad, han retirado las transferencias por un valor de 4.654 millones de pesos. Todavía la entidad está pendiente de entregar 5.883 millones de pesos, correspondientes al 55,04% de los participantes”, indicó el DPS.

Esto fue lo que dijo el DPS. | Foto: 123RF

Es importante tener en cuenta que la modalidad de giro está dirigida a jóvenes que no tienen cuenta bancaria activa. En la modalidad pueden reclamar su transferencia en las oficinas de la entidad bancaria o los puntos autorizados, según la programación que se puede consultar, con el número de identificación en el siguiente link.

Recuerde que para este ciclo, los estudiantes de instituciones de educación superior (IES), reciben la transferencia por concepto de matrícula del primer semestre del año y los participantes del SENA, el apoyo económico de los meses de abril y mayo de 2025.

Esta es la fecha indicada para reclamar el subsidio. | Foto: Prensa Prosperidad Social.