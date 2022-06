Alcaldía de Bogotá presentó ante el Concejo proyecto de adición presupuestal por $800.000 millones

La administración de Claudia López presentó en el Concejo de Bogotá un proyecto de acuerdo que busca adicionar al presupuesto de este año la suma de $800.000 millones, para darle agilidad a la inversión con los recursos públicos disponibles.

De este total, para el sector de educación se proponen destinar $241.000 millones (30 %), distribuidos en infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje; administración del talento humano, y alimentación y movilidad escolar. Así mismo, para salud se requieren otros $ 238.000 millones (30 %), en promoción y prevención de salud pública, y fortalecimiento del aseguramiento en salud y de la red distrital de servicios de salud.

Por su parte, a la Secretaría de Integración Social corresponderían $124.000 millones (16 %) para sus programas de alimentación escolar, jardines y educación inicial, y apoyos económicos en la vejez.

“Con estos recursos se atenderán 71.000 niños, niñas y gestantes, en el marco del Rescate Social, conforme con las dinámicas socioeconómicas de las familias y cuidadores; el apoyo alimentario a población vulnerable, y los Comedores Comunitarios – Cocinas Populares, con atención para 32.500 cupos y el suministro de alimentos crudos a beneficiarios de jardines infantiles y paquetes alimentarios, entre otros destinos de impacto social”, explicó el secretario Distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.

Los recursos solicitados buscarán cubrir además necesidades por $196.000 millones (24%), en mejoras locativas de vivienda “a través del Subsidio de mejoramiento de vivienda y el aumento en sus topes de asignación para estudios técnicos, que incluyan el inventario de equipamientos existentes para los centros poblados y los nodos de equipamiento rurales”, agregó el secretario de Hacienda.

Además, para fortalecer el Sistema Deportivo de Bogotá, la realización de eventos y las demás acciones recreativas de impacto en la comunidad.

El resto de la adición propuesta en busca del suministro de bienes y servicios relacionados con aspectos neurálgicos de cada sector, tiene entre sus fines intervenir el espacio público para el Sistema del Cuidado, administrar y monitorear Áreas Protegidas, brindar ayudas humanitarias a víctimas; posicionar internacionalmente a Bogotá, aumentar los cuerpos de agentes de tránsito; fortalecer las ‘rutas seguras’ para mujeres, niños y niñas, e intensificar acciones colectivas y de confianza para la convivencia y el diálogo social, entre muchas otras acciones lideradas por al menos 14 entidades del Distrito.

Más plazo para pagar impuestos en Bogotá

La Secretaría de Hacienda de Bogotá informó este jueves 23 de junio que amplió el plazo para el pago del impuesto predial y de vehículos con el 10 % de descuento.

De acuerdo con la entidad, la fecha límite para el pago del predial se extiende hasta el viernes 15 de julio, mientras que el pago sin descuento se prolongará hasta el viernes 29 de julio.

Por su parte, el nuevo plazo para el pago del impuesto de vehículos con el 10 % de descuento es el viernes 12 de agosto y sin descuento, el viernes 26.

Cabe recordar que la fecha límite para el pago del predial con el 10 % de rebaja vencía este viernes 24 de junio, mientras que para el pago del impuesto de vehículos la fecha era el 15 de julio.

El secretario Ramírez explicó que la medida se tomó debido a que la cifra recaudada por el Distrito, hasta la fecha, permite dar “un margen de espera”.

“El recaudo que ya hemos logrado nos permite dar ese margen de espera. Tenemos recaudados 2,5 billones, que corresponden más o menos a cerca del 80 % de lo que esperamos recoger en el primer vencimiento, que es 3,2 billones de pesos”, dijo.

El funcionario también señaló que se busca que la gran mayoría de los bogotanos pueda acogerse al pago de los tributos con el descuento. “Nuestro mayor compromiso y objetivo es ayudarles a todos los que quieran pagar con el 10 % de descuento, por eso decidimos ampliar los plazos”, explicó.

“Aún tenemos contribuyentes que no han podido obtener la factura porque no contamos con la información completa, como es el caso de predios nuevos y predios sin información del responsable, además de ciudadanos que generaron declaraciones erróneas y no se pudieron acoger al pago por cuotas”, añadió.