La Andi se pronuncia tras el incremento de la UPC del sistema de salud para 2026: “Es una verdadera tragedia humanitaria”

Hace algunas horas, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, anunció el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, luego de un análisis técnico liderado por la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento, integrada por delegados de dependencias como la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y el DNP.

Los resultados arrojaron un aumento de la UPC del 9,03 % para el régimen contributivo y un 16,49 % para el régimen subsidiado. Esta diferencia responde al cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Constitucional, orientadas a equiparar la prima pura del régimen subsidiado al 95 % de la del contributivo.

Andi se pronuncia tras incremento de la UPC del sistema de salud para 2026. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images

Frente a la decisión, se conocieron varias reacciones desde los distintos gremios. Una de ellas provino de la Andi, que, a través de su Vicepresidencia en Salud, se refirió al incremento.

La entidad aseguró que, con ese nivel de incremento del 9,0 %, no se estaría reconociendo la totalidad de los costos de las atenciones para las personas afiliadas al régimen contributivo. En ese régimen, el déficit sería cercano a los $ 3,7 billones.

“Son recursos que dejarían de llegar a clínicas y hospitales, a médicos y enfermeras y, finalmente, a pacientes y usuarios para cubrir el costo de sus servicios. Apropiar la totalidad del rubro aprobado por el Congreso y ajustar el valor de la UPC del régimen contributivo a un valor más cercano al requerido permitiría dar los primeros pasos para resolver la crisis financiera del sistema de salud”, precisó la entidad.

Petro respondió a su exministro José Antonio Ocampo por publicación sobre los “graves efectos” del salario mínimo 2026

Andi se pronuncia tras incremento de la UPC del sistema de salud para 2026. (Imagen de referencia) Foto: Carlos Julio Martínez

Entre los datos que compartió, señaló que al cierre de 2025 se proyecta una siniestralidad del 105,9 %, lo que significa que por cada $ 100 pesos que ingresan a las EPS, estas gastan casi $ 106 solo en atenciones de salud, sin contar gastos administrativos. Esa brecha ha generado un déficit operativo de $10,2 billones solo en 2025.

“Con base en lo anterior y a partir de información financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), advertimos que, para 2026, se requeriría un incremento mínimo de 15,6 % en la UPC para empezar a estabilizar la operación corriente del sistema”, indicaron.