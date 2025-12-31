Economía

La Andi se pronuncia tras el incremento de la UPC del sistema de salud para 2026: “Es una verdadera tragedia humanitaria”

Esto dijo el gremio que representa a los empresarios del país.

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 12:54 p. m.
Bruce Mac Master, preside la Andi, gremio que se pronunció recientemente
Bruce Mac Master, preside la Andi, gremio que se pronunció recientemente Foto: Andi / Cortesía

Hace algunas horas, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, anunció el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, luego de un análisis técnico liderado por la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento, integrada por delegados de dependencias como la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y el DNP.

Los resultados arrojaron un aumento de la UPC del 9,03 % para el régimen contributivo y un 16,49 % para el régimen subsidiado. Esta diferencia responde al cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Constitucional, orientadas a equiparar la prima pura del régimen subsidiado al 95 % de la del contributivo.

Frente a la decisión, se conocieron varias reacciones desde los distintos gremios. Una de ellas provino de la Andi, que, a través de su Vicepresidencia en Salud, se refirió al incremento.

La entidad aseguró que, con ese nivel de incremento del 9,0 %, no se estaría reconociendo la totalidad de los costos de las atenciones para las personas afiliadas al régimen contributivo. En ese régimen, el déficit sería cercano a los $ 3,7 billones.

“Son recursos que dejarían de llegar a clínicas y hospitales, a médicos y enfermeras y, finalmente, a pacientes y usuarios para cubrir el costo de sus servicios. Apropiar la totalidad del rubro aprobado por el Congreso y ajustar el valor de la UPC del régimen contributivo a un valor más cercano al requerido permitiría dar los primeros pasos para resolver la crisis financiera del sistema de salud”, precisó la entidad.

Entre los datos que compartió, señaló que al cierre de 2025 se proyecta una siniestralidad del 105,9 %, lo que significa que por cada $ 100 pesos que ingresan a las EPS, estas gastan casi $ 106 solo en atenciones de salud, sin contar gastos administrativos. Esa brecha ha generado un déficit operativo de $10,2 billones solo en 2025.

“Con base en lo anterior y a partir de información financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), advertimos que, para 2026, se requeriría un incremento mínimo de 15,6 % en la UPC para empezar a estabilizar la operación corriente del sistema”, indicaron.

