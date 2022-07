Bruce Mac Master asegura que el reto de Petro es “generar señales de tranquilidad”

Cada día que pasa, el dólar en Colombia sigue marcado máximos históricos. Actualmente se cotiza a más de $ 4.600 a raíz de la incertidumbre económica que se vive en el país, una posible recesión en Estados Unidos y los países desarrollados, la guerra en Ucrania, una inflación acelerada y tasas de interés al alza.

La disparada del dólar no es un fenómeno que solo se registra en Colombia, pero sí se ha vendió fortaleciendo más en el territorio nacional que en otros países del mundo, “probablemente, por las incertidumbres que se tienen actualmente alrededor de las políticas del nuevo gobierno de Gustavo Petro”, dijo el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

Por ello, aseguró que “el nuevo gobierno debe hacer una labor juiciosa de generar señales de tranquilidad alrededor de variables que son críticas” como el funcionamiento de las finanzas públicas y la continuidad en las exportaciones de petróleo, café y minerales, que son productos que atraen gran parte de la inversión en Colombia.

Bruce Mac Master también resaltó que se le debe generar tranquilidad a los mercados, porque, de lo contrario, “la deuda colombiana nos va a costar muchísimo más. Emitir en los mercados internacionales y traer dólares a Colombia va a ser mucho más costoso”.

“El ejercicio que hay que hacer es un ejercicio realmente riguroso de generar de señales de tranquilidad, de confianza, de seriedad; y en eso las finanzas juegan un papel primordial”, aseguró el presidente de la Andi en entrevista con Caracol Radio.

Además, el dirigente gremial afirmó que es importante que algunas posiciones frente a diferentes temas y sectores “sean clarificadas”, por lo tanto, “haría mucho sentido que el presidente (electo Gustavo Petro) generara claridad total alrededor de qué se necesita hoy en día y cómo lo va a hacer”.

Bruce Mac Master también resaltó que es importante que Petro genere una tranquilidad a los mercados. - Foto: GUILLERMO TORRES

El presidente de la Andi manifestó que lo mismo pasa con todas las medidas que tienen que ver con contenido fiscal, es decir, de gasto. Por ello, es clave que el presidente electo Gustavo Petro entregue información precisa sobre “¿Qué tanto vamos a gastar más? ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿A quiénes le vamos a quitar esos recursos? ¿Esos recursos van a afectar o no la actividad empresarial? Y ¿qué va a pasar con el empleo y la inflación?”.

Igualmente, Bruce Mac Master dijo que “generar un ambiente de incertidumbre donde no se diga mucho o que un congresista afín a él (Gustavo Petro) diga que van a sacar pronto unas reformas, pero no dice cuáles son, eso genera incertidumbre y no es bueno para la economía, las empresas y los ciudadanos”.

El precio del dólar sigue subiendo en Colombia y en este momento se cotiza sobre los 4.634 pesos. - Foto: Getty Images / Jose Luis Pelaez Inc

El dólar se volvió una pesadilla y ahora rompe un nuevo récord, ¿a cómo se cotiza?

El precio del dólar en Colombia se volvió a disparar este martes y apunta a nuevos máximos históricos a lo largo de esta jornada, impulsado por lo que pasa en el panorama internacional con el petróleo, la crisis en Estados Unidos, la guerra en Ucrania y el confinamiento en China.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, esta divisa abrió al mercado con un precio de 4.590 pesos, el cual supera en 76 pesos con 72 centavos a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.513 pesos con 28 centavos, la más alta en toda la historia del país.

Así mismo, en sus primeras operaciones disparó nuevamente su precio y en este momento se cotiza sobre los 4.634 pesos, rompiendo el nivel de su máximo histórico por séptima vez en menos de una semana, más de 350 pesos por encima del tope que marcó en marzo de 2020, cuando quedó en 4.230 pesos, afectado por la pandemia de la covid-19.

En otros valores reportados por la BVC, el dólar al momento se comercializa a un precio promedio de 4.613 pesos con 78 centavos, mientras que el mínimo apenas cae un peso por debajo de la apertura y se ubica en 4.589,90. La tendencia en sus primeros movimientos ha sido al alza.