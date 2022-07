“Se deben dar señales que quiten la incertidumbre”: ¿consejo de Duque a Petro por trepada del dólar?

En medio de las tensiones que existen en los mercados en Colombia por la trepada histórica que ha tenido el precio del dólar, el presidente de la República, Iván Duque, indicó que se deben dar señalar que espanten de manera definitiva la incertidumbre en el país y en los sectores de inversión y desarrollo.

El mandatario colombiano, en un evento en el que se realizó una premiación de alta gerencia, indicó que los mensajes que despiertan incertidumbre generan reacciones adversas para la economía del país.

“Yo creo que es muy importante que haya señales que le quiten la incertidumbre al país, yo creo que cuando hay mensajes que generan incertidumbre frente a la inversión de largo plazo, frente a lo que se puede avecinar en los regímenes de la inversión en el campo y demás, esas cosas empiezan a generar esta situación (disparada del precio del dólar)”, sostuvo el presidente Duque.

También dijo el jefe de Estado: “Colombia no es el único país donde está sucediendo eso, Chile también están presentando una situación bastante similar; yo creo que sobre esto es importante que haya certezas, y la certeza tiene que estar sobre la estabilidad jurídica de largo plazo para la inversión”.

“Mientas haya mensajes de incertidumbre, la inversión se va a ir y van a tratar de liquidar y de sacar recursos o de utilizar, yo creo que hoy lo más importante es que haya mensajes de certidumbre de cara al futuro”, anotó el presidente Duque.

Y en caso puntual del nuevo gobierno del presidente electo del Pacto Histórico señaló el mandatario: “Yo no puedo hablar por el gobierno entrante, yo puedo hablar por el gobierno nuestro, yo puedo decir que hemos garantizado seguridad jurídica, estabilidad, hemos procurado que las señales en materia de política tributaria tenga como objetivo la consolidación de de inversión de largo plazo”.

¿Qué está pasando con el dólar?

El dólar sigue subiendo y el bolsillo de los colombianos se sigue golpeando. El lunes de esta semana su precio se volvió a disparar. Ganó más de 80 pesos y se ubicó muy cerca de los 4.500. De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, esta divisa comienza el día con un precio de apertura de 4.470 pesos, 71 pesos con 73 centavos más que la Tasa Representativa del Mercado para este lunes, fijada por la Superintendencia Financiera en 4.388,27.

La cifra es impactante si se tiene en cuenta que en 2021 el dólar cerró en 4.070,00 pesos. Los analistas y expertos en la materia coinciden en que el incremento del dólar, más allá de la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente, obedece a choques externos como la subida en las tasas de interés de la FED y el temor a una recesión económica en Estados Unidos y en el mundo.

“El incremento se debe a la apreciación del dólar a nivel global por los temores a una recesión económica. Las caídas en las bolsas en el mundo han sido muy fuertes, las tasas de interés en los diferentes países han venido en aumento, se esperaba que la inflación de mayo en Estados Unidos fuera menor y no fue así, entonces digamos que hay un sentimiento pesimista en los mercados globales”, indicó Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos en Grupo Bolívar.

Así mismo, como era de esperarse, la incertidumbre por lo que pueda pasar en un gobierno del presidente Petro, también está pasando factura sobre el precio del dólar en Colombia.

“La divisa responde a unos flujos de oferta y demanda. Si quiere salir del país, compre dólares; si quiere venir a Colombia, compre pesos; y si no está llegando inversión o dólares, no es solamente porque Petro sea el culpable, es que las condiciones que hay hoy en día en Colombia no dan claridad sobre lo que pueda pasar con una reforma tributaria, sobre la política de minas y energía y demás. La gente a Petro le tiene miedo y hay tanto nerviosismo interno y externo”, dijo por su parte Andrés Moreno, analista bursátil.